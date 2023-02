Standing ovation a The Voice Senior tributata a Claudio Morosi. Nato in Svizzera 60 anni fa, oggi vive a Fano, in provincia di Pesaro. Diplomato in “Organo, composizione organistica, e canto gregoriano”, ma di professione operatore sanitario (“Difficile vivere di questo mestiere”, ha confidato), è sbarcato alle Blind Audition cantando ‘Senza una donna’ di Zucchero. Una performance sontuosa. Gigi D’Alessio si è voltato dopo 5 secondi, Loredana Bertè lo ha seguito a ruota, quindi ecco il sì dei Ricchi e Poveri (Clementino, avendo già chiuso la sua squadra, non ha potuto partecipare all'”asta” per aggiudicarselo).

Terminata l’esibizione tutto il pubblico presente in studio ha fatto scrosciare un lungo applauso. Gigi D’Alessio si è alzato in piedi, Loredana Bertè ha cominciato a gesticolare, cercando di convincere Claudio ad andare nella sua squadra, i Ricchi e pure i Poveri hanno espresso stima e volontà di lavorare con lui. Gli sforzi della rocker e della band non sono valsi a nulla. “Io avevo già deciso e sceglierò l’idolo della mia compagna, ma grazie a tutti”, ha spiegato Morosi che ha poi svelato la sua decisione: “Gigi“. Nel dietro le quinte la sua dolce metà ha esultato. Missione compiuta, con D’Alessio che ha chiuso il suo team.

Loredana Bertè, non essendo stata scelta, è stata protagonista di un siparietto tragicomico. Ha afferrato la sua agenda e l’ha sbattuta diverse volte sul tavolino. Inutile dire che la scena è diventata virale in un amen sui social, su cui, nel giro di pochi minuti, sono iniziati ad apparire dei meme sulla esilarante sbroccata della cantante di ‘Mare d’inverno’.

The Voice Senior, Claudio Morosi si candida per la vittoria finale

Morosi, che nel suo passato vanta una collaborazione persino con Luciano Pavarotti (“Molto allegro e simpatico, si giocava a briscola ma si lavorava anche tanto”, ha raccontato a proposito del compianto tenore), si candida ad essere uno dei favoritissimi per la vittoria finale del talent show timonato da Antonella Clerici. Il 60enne ha sfoderato una voce perfetta, facendosi apprezzare anche per come ha suonato il pianoforte, oltreché per aver confezionato una performance strepitosa. Insomma, ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo è strappare il trionfo, considerando anche che non è uno dei ‘famosi’ sbarcati nel programma.