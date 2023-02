Il chitarrista è sbarcato a The Voice Senior, staccando come prevedibile il pass per proseguire il percorso nel programma

Ultima puntata di Blind Audition a The Vocie Senior. Nel programma campione di ascolti del venerdì sera di Rai Uno, è sbarcato Marco Manusso. Originario di Roma, vive a Genova e ama Napoli. Non un musicista qualunque, bensì un chitarrista e un produttore che ha messo la firma su alcuni dei brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Giusto per intenderci, Manusso è colui che assieme a Francesco De Gregori ha inventato il riff e l’introduzione della leggendaria “Donna cannone“. Come detto, non proprio un neofita della musica. E ancora, nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Renzo Arbore Ray Charles, Renato Zero e Gianni Morandi.

Prima di esibirsi, come di consueto, c’è stata una rapida chiacchierata con Antonella Clerici che gli ha domandato perché un musicista della sua caratura abbia deciso di mettersi in gioco a The Voice Senior. “Il programma non si chiama The Guitar, si chiama a The Voice, ho voluto appunto mettermi in gioco”, la risposta di Manusso che si è poi presentato sul palco, naturalmente con la chitarra, intonando “Titanic”, altro capolavoro della discografia di Francesco De Gregori. Loredana Bertè e Clementino si sono rapidamente girati, Non Gigi D’Alessio e nemmeno i Ricchi e Poveri.

“Non mi sono girato per fare un’opera buona nei confronti di Clementino, davvero”, ha spiegato Gigi D’Alessio, sostenendo di non avere voluto entrare in competizione con il conterraneo. Alla fine Manusso, tra la Bertè e Clementino ha scelto quest’ultimo, entrando nel suo team. Quindi ha narrato la sua storia e la sua carriera, raccogliendo il plauso di tutto i coach.

Resta aperta la solita domanda in merito al talent show degli over 60: lasciar partecipare dei professionisti annacqua la gara? Perché ovviamente è difficile paragonare dei cantanti amatoriali e dei musicisti con alle spalle carriere di tutto rispetto. Insomma, il rischio di ‘vincere facile’ e di far perdere credibilità alla trasmissione è dietro l’angolo.

The Voice Senior, vero la fase finale

Venerdì 17 febbraio è andata in onda l’ultima puntata delle Blind Audition. Della prossima settimana si entrerà ancor più nel vivo del gioco, con Knock Out – Semifinale, previsto per il 24 febbraio.. Infine la finalissima, che sarà trasmessa il 3 marzo 2023.