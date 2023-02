Anche ieri sera c’è stato il confronto tra The Voice Senior e Fosca Innocenti 2: cosa avrà preferito il pubblico? Si tratta in realtà di una sfida senza storia, pure gli ascolti tv di ieri hanno assegnato una vittoria netta a Rai Uno. Le fiction in onda sulle reti Mediaset non riescono a ritrovare lo slancio, neanche Vanessa Incontrada è riuscita a superare le percentuali di share già collezionate da altre fiction. Fosca Innocenti 2 si è concluso ieri sera, di seguito gli ascolti tv del 3 febbraio 2023 per scoprire come è andata.

Rai Uno – The Voice Senior: 4.065.000 spettatori e il 24.6% di share;

Canale 5 – Fosca Innocenti 2: 2.337.000 spettatori e il 14% di share;

Rai Due – N.C.I.S.: 837.000 spettatori e il 4.1% di share; N.C.I.S. Hawai’i: 601.000 spettatori e il 3.4% di share;

Italia 1 – I mercenari 3: 1.259.000 spettatori e il 6.8% di share;

Rai Tre – Quei due: Edda e Galeazzo Ciano: 489.000 spettatori e il 2.6% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.119.000 spettatori e il 7.6% di share;

La7 – Propaganda Live: 726.000 spettatori e il 5.1% di share;

TV8 – Cucine da Incubo: 454.000 spettatori e il 2.6% di share;

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 660.000 spettatori e il 3.4% di share.

Ascolti tv venerdì 3 febbraio 2023: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.910.000 spettatori e il 27.2% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 1.934.000 spettatori e il 21.4% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.669.000 spettatori e il 15.2% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.931.000 spettatori e il 21.5% di share;

Canale 5 – Un altro Domani: 1.248.000 spettatori e il 13.7% di share;

Rai Due – Bella Mà: 475.000 spettatori e il 5.2% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 1.880.000 spettatori e il 20.4% di share nella presentazione, poi 2.389.000 spettatori e il 21.5% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.216.000 spettatori e il 12.5% di share nella presentazione, poi 1.555.000 spettatori e il 14% di share; Saluti: 1.899.000 spettatori e il 14.7% di share;

Rai Uno – L’Eredità: 4.586.000 spettatori e il 27.1% di share;

Canale 5 – Avanti un altro!: 3.457.000 spettatori e il 20.9% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.763.000 spettatori e il 22.5% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.746.000 spettatori e l’8.2% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.715.000 spettatori e il 17.6% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 3 febbraio 2023