The Voice of Italy: cosa fanno oggi tutti i vincitori delle passate edizioni

The Voice of Italy: tutti i vincitori del talent di Rai 2 e cosa fanno oggi

Il 23 aprile 2019 è tornato su Raidue il talent show The Voice of Italy. Un cast del tutto rinnovato che vede al timone una Simona Ventura in grande spolvero, dopo il ritorno in casa Rai, e quattro coach nuovi di zecca: Morgan, Gigi D’Alessio, Gue Pequeno e l’elettrizzante Elettra Lamborghini. Come nelle passate edizioni dopo le varie fasi del programma si decreterà il vincitore di questa edizione, la numero sei. A vincere il talent prima della prossima “voce italiana” furono nella prima edizione Elhaida Dani, nella seconda Suor Cristina Scuccia, poi Fabio Curto, Alice Paba e l’anno scorso Miriam Tancredi. Ma cosa fanno oggi tutti i vecchi vincitori? Scopriamolo insieme.

The Voice of Italy 2013: vincitrice Elhaida Dani

The Voice va in onda per la prima volta in italia nel 2013, esattamente il 7 marzo. A trionfare in questa edizione presentata dall’attore Fabio Troiano con Carolina Di Domenico è stata la cantante di origini albanesi Elhaida Dani, del team Riccardo Cocciante. Gli altri coach erano Raffaella Carrà, Piero Pelù e la rossa Noemi. Subito dopo la vittoria nel talent italiano, la cantante dell’Albania ha lanciato il singolo When Love Calls Your Name. Al primo singolo, segue l’EP omonimo contenente Baciami E Basta che porta la firma di Francesco Silvestre dei Modà. A distanza di un anno dalla vittoria a The Voice of Italy, Elhaida partecipa all’Eurovision con I am Alive. Sempre nel 2015 partecipa su Agon Channel al talent Chance condotto da Veronica MAya in qualità di giurata. Nel 2016 interpreta il ruolo di Esmeralda nella versione originale del celebre musical Notre Dame de Paris. Circa un anno fa ha pubblicato un nuovo singolo dal titolo Amazing e recentemente ha reinterpretato e pubblicato su Youtube il brano di Simone Cristicchi, Abbi cura di me.

The Voice of Italy 2014: vincitrice Suor Cristina

Condotto da Federico Russo e Valentina Correani, nella seconda edizione al posto di Cocciante approda nel talent come coach J-AX e si assiste alla nascita dell’ormai celeberrima Suor Cristina. L’esibizione dell’attuale concorrente di Ballando con le stelle a The Voice è stata nel 2014 il quarto video più cliccato su YouTube, diventando così conosciuta in tutto il mondo. Dopo aver rinnovato i suoi voti il 29 luglio 2014, Sister Cristina si dedica alla preparazione del suo primo album, che verrà pubblicato il 10 novembre dello stesso anno. Il primo singolo sarà una cover di Like a Virgin di Madonna che la suora interpreta con significato religioso. Qualche mese dopo lancia in Francia il singolo Blessed Be Your Name (originariamente interpretato del cantante pop-cristiano Matt Redman) che viene certificato disco d’oro. Suor Cristina Scuccia lavora anche in alcuni musical (Titalin – Il Musical e Sister Act) e nel 2018, prima di ballando, partecipa come concorrente al talent statunitense The World’s Best, in onda sulla CBS.

The Voice 2015: vincitore Fabio Curto

Nella terza edizione di TVOI approdano Roby e Francesco Facchinetti al posto di Raffaella Carrà e tra i vincitori entra anche Fabio Curto. Dopo la vittoria, il cantante calabrese ha rilasciato due singoli: Tu mi fai impazzire e Non mi assolvo, entrambi scritti e composti da Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio. I singoli anticipano il suo primo album omonimo pubblicato ad ottobre 2015. A distanza di due anni dall’ultimo lavoro in studio, il cantautore Fabio Curto torna con il brano Via di qua, prodotto da Simone Bertolotti (marito della cantante L’Aura) e questa volta scritto interamente da lui. A giugno 2018 pubblica l’album Rive Volume 1 e ad aprile 2019 pubblica su Youtube il video della canzone Domenica.

The Voice of Italy 2017: vincitrice Alice Paba

Nel 2016 tra i coach torna Raffaella Carrà insieme ai nuovi Max Pezzali, Emis Killa e Dolcenera. A vincere sarà proprio la coch salentina, che porta al trionfo una giovanissima Alice Paba che così entra di diritto nella rosa dei vincitori di The Voice of Italy. La Paba, ad oggi, è l’unica vincitrice di The Voice ad aver calcato il palco del teatro Ariston. Dopo la vittoria, infatti, debutta con il singolo Parlerò D’amore e nel 2017 partecipa al Festival di Sanremo duettando con Nesli nel brano Do retta a te. Sempre nel 2017 pubblica il suo prima disco, Se fossi un angelo, che ha raggiunto la trentanovesima posizione della Classifica FIMI Album. Nel 2019 è stata l’interprete del brano a sfondo sociale Donne in rosa.

The Voice of Italy 2018: vincitrice Maryam Tancredi

L’edizione numero 2018 è stata vinta da Maryam Tancredi con la canzone Una Buona Idea. Dopo il trionfo a The Voice, la giovante cantante partecipa sempre nel 2018 alle selezioni per Sanremo Giovani dove propone il brano Con Te Dovunque Al Mondo, che però non passa il turno. Il 26 aprile 2019 pubblica il singolo Pianeti che anticipa l’uscita dell suo EP. L’edizione numero 5 è stata condotta da Costantino della Gherardesca e ha visto sedersi sulle “poltrone più famose d’Italia” come dice Simona Ventura, gli artisti Al Bano, Cristina Scabbia, Francesco Renga e ancora una volta J-Ax.