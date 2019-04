Ballando Con le stelle, Suor Cristina svela: “Non ho accettato subito l’invito di Milly Calrucci”

Senza dubbio Suor Cristina è una delle grandi protagoniste di Ballando con le stelle 2019, se non la protagonista assoluta. La sua presenza ha creato curiosità ancora prima che la nuova edizione dello storico dance show condotto da Milly Carlucci avesse inizio, ma creato anche molto scalpore a programma iniziato. Criticata e amata, sia dal pubblico che dai giudici, Sister Cristina è un personaggio in grado di lasciare il segno. Un vero e proprio ciclone quando scende sulla pista da ballo. Raggiunta da Il Giornale per un’intervista, la religiosa cantante e ballerina ha svelato che non ha accettato immediatamente l’invito di Milly e che, in qualche modo, si sente una rivoluzionaria nel suo ambito.

Suor Cristina si sente un suora rivoluzionaria? “Per certi aspetti lo sono”

Con la vittoria a The Voice of Italy di qualche anno fa aveva sbalordito tutto il pubblico italiano e catturato l’attenzione della platea internazionale. Per questi motivi Suor Cristina Scuccia, probabilmente, avverte di essere diversa dalle sue sorelle e quando gli viene chiesto se si sente una suora rivoluzionaria, risponde affermativamente: “Devo dire che per certi aspetti lo sono”. Dopo l’esperienza come ballerina per una notte nella scorsa edizione, Suor Cristina è tornata a Ballando da concorrente. Alla testata giornalistica svela che a contattarla è stata proprio Milly Carlucci: “Non abbiamo detto subito sì, ma poi siamo stati ben felici di accogliere la sua proposta come un invito ad ‘uscire’ per arrivare ad annunciare un messaggio di gioia ai più lontani”.

Suor Cristina Scuccia risponde alle critiche di Ivan Zazzaroni

Suor Cristina, che è uscita a testa alta da ogni esibizione, ha sempre affermato di non temere il giudizio dei giudici di Ballando perché il giudizio a cui tiene è senza dubbio di ordine diverso. Nonostante ciò ha risposto in merito alle “tantissime” critiche che le sono piovute addosso, come quelle di Ivan Zazzaroni che l’ha definita bravissima, ma poco inerente a Ballando con le stelle. La sua replica: “Noi stiamo portando una novità, qualcosa mai visto a Ballando con le stelle e come al solito quando si cambiano le tradizioni, non tutti sono flessibili ad accettare i cambiamenti”.

Ballando, Suor Cristina afferma: “Non sono l’unica suora che balla”

Tra considerazioni negative e apprezzamenti, la verità è che forse l’Italia non è abituata a vedere una religiosa, donna, che fa spettacolo. Di questa opinione è anche la Scuccia, che dopo aver confessato di andare matta per una cosa particolare, afferma: “Sì, in effetti in Italia si fa più fatica ad aprire gli orizzonti su quest’argomento. Anche se non sono l’unica suora a ballare. C’è Suor Anna Nobili che fa holy dance e ci sono tante altre suore con mille qualità bellissime e straordinarie, che come me mettono al servizio dei fratelli”. E poi racconta la sua esperienza all’Estero: “Sono stata in Brasile due anni e là è normalissimo vedere un prete o una suora cantare o ballare su un palco”.