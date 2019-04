Suor Cristina, ballo registrato a Ballando: Zazzaroni si incavola e non vota

Suor Cristina assente a Ballando con le Stelle per Pasqua: il video registrato non piace a Ivan Zazzaroni

Nuova polemica a Ballando con le Stelle per Suor Cristina Scuccia. La religiosa non si è presentata alla puntata di sabato 20 aprile perché impegnata con le celebrazioni per la Pasqua. Pertanto la sua esibizione con lo Stefano Oradei Team è stata registrata e poi sottoposta al giudizio dei giurati. Una decisione, quella della produzione, che non è piaciuta a Ivan Zazzaroni, che è tornato ad attaccare pubblicamente l’ex vincitrice di The Voice. Il giornalista sportivo si è addirittura rifiutato di votare la performance di Suor Cristina: una svolta inaspettata per il programma del sabato sera di Rai Uno. E a nulla sono valse le spiegazioni e rassicurazioni di Milly Carlucci: al momento delle votazioni Zazzaroni ha rifilato un bel “non classificato” alla Scuccia.

Ivan Zazzaroni si scaglia contro Suor Cristina Scuccia

“Tutti gli altri si esibiscono in diretta davanti a tante persone, lei invece in uno studio vuoto con registrazione. In questo modo la gara di ballo non ha senso, non è posta sullo stesso piano degli altri concorrenti. Lo trovo ingiusto”, ha osservato Ivan Zazzaroni, che da settimane è contro la Scuccia per via della sua presenza decisamente anomala a Ballando con le Stelle. Suor Cristina ha infatti scelto di indossare in ogni puntata il suo vestito monacale e di non ballare in maniera esclusiva con Stefano Oradei per rispetto del Dio che ama e segue da tempo.

Ivan Zazzaroni non vota Suor Cristina a Ballando

“In questo modo c’è mancanza di rispetto nella gara: non è giusto che tutti gli altri si esibiscano in diretta e lei fa la registrata”, ha aggiunto Ivan Zazzaroni a Ballando con le Stelle. Diverso il comportamento degli altri giurati, che hanno dato sei alla religiosa. Eccezion fatta per Guillermo Mariotto che ha invece dato un bel dieci a Suor Cristina Scuccia.