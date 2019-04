The Voice, puntate e meccanismo. La Ventura: “No ai casi umani”

The Voice of Italy con Simona Ventura torna stasera, 23 aprile su Rai 2. Ecco il meccanismo del programma con i nuovi giudici

“La musica torna a battere sul 2“, per riecheggiare il motto usato da Simona Ventura per promuovere il suo The Voice. I nuovi nomi della giuria, Elettra Lamborghini, Gigi D’Alessio, Gué Pequeno e Morgan, promettono grandi momenti della tv italiana. La padrona di casa, Simona Ventura, avrà un ruolo importante in questa nuova edizione. Come affermato in conferenza stampa, SuperSimo avrà un ruolo di punteggiatura per la conduzione e centrale per i nuovi concorrenti. Vivrà la vita dei concorrenti, andrà a trovare i parenti ma specifica di non volere i casi umani. E non solo, in quanto padrona di casa avrà anche un importante posizione per i quattro coach del programma, sarà proprio lei a districarsi tra i caratteri eterogenei dei super giudici. Come ben sappiamo, i fantastici quattro vengono da mondi completamente opposti, dal rock alla musica neomelodica e pop fino ad arrivare al rap e al pop latino.

The Voice: il meccanismo

Per chi ama The Voice, ha già ben otto serate impegnate. Il nuovo talent che vede il ritorno prepotente di Simona Ventura sulla Rai conta infatti otto puntate, di cui cinque dedicate alla famose “Blind Auditions“, ossia le audizioni al buio, e poi le fasi successive “Battle” e “Knockout“. Nella primissima fase saranno 100 i concorrenti che, accompagnati da una band live, tenteranno di convincere solo con la loro voce i coach (che a loro volta dovranno costruire le loro squadre formate da 6 elementi) ma solo 24 di loro arriveranno alla seconda fase, quella della Battle, i cui i cantanti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro in duetti canori. Tra questi solo 12 (3 per team) arriveranno alla fase Knockout, ossia quella prima della finale. A questo punto saranno importanti le decisioni dei coach, che dovranno scegliere solo un componente della propria squadra che potrà giocarsi la vittoria finale, grazie al giudizio del pubblico che sarà quello che deciderà chi vincerà questa edizione. Ci sarà anche quest’anno il Blocca giudice (ossia la possibilità per i coach di escludere un collega), la novità introdotta nello scorso anno, ma con un potere doppio.

Il pulsante: I Want You

Ci sarà anche il pulsante I Want You, con il quale il coach potrà portare il concorrente nella propria squadra. Se il pulsante viene premuto da più coach, sarà il concorrente a scegliere con quale squadra gareggiare. Mentre dovrà abbandonare la competizione qualora nessun giudice premesse il tasto, e il suo sogna sarà così infranto. Un ulteriore selezione poi verrà fatta alla quinta puntata, dai 14 concorrenti per squadra si arriva a 6, in totale 24 per l’appunto.

The Voice: la finalissima e cosa vincono i concorrenti

La finalissima di The Voice andrà in onda giovedì 4 giugno 2019, con uno spettacolo senza antecedenti e ricco di grandi ospiti e buona musica. I finalisti si contenderanno la vittoria, votata in diretta dai telespettatori, e un contratto discografico con la Universal Music Italia.