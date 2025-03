Al termine del Grande Fratello, la cui finale è prevista per lunedì 31 marzo, dovrebbe iniziare su Canale 5 un nuovo show intitolato The Couple. Alla conduzione del programma ci sarà Ilary Blasi. Il portale TvBlog ha rivelato quale potrebbe essere il possibile cast di questa prima edizione del reality, il quale presenta alcune analogie proprio con quello condotto da Alfonso Signorini. Scopriamo di quali si tratta e quali sarebbero stati i primi vip contattati per prendere parte al programma.

The Couple: il possibile cast e le analogie con il Grande Fratello

Presto su Canale 5 andrà in onda un nuovo reality condotto da Ilary Blasi, intitolato The Couple. Il suo inizio è previsto subito dopo la finale del Grande Fratello di lunedì 31 marzo. Lo show presenta alcune analogie proprio con il programma di Alfonso Signorini. Una tra queste è la cornice. Anche questo, difatti, come riferito da TvBlog, sarà ambientato all’interno della stessa casa utilizzata per il Grande Fratello, sebbene riarredata. Inoltre anche autori e personale tecnico sarebbero gli stessi dell’altro reality. Infine anche alcuni dei concorrenti che si vocifera siano stati contattati per prendere parte a The Couple sarebbero vecchi volti del Grande Fratello Vip.

Tra i primi nomi spuntati figurano quelli di Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet. La prima ha tuttavia recentemente smentito la sua partecipazione al programma con un post pubblicato sui social. TvBlog ha poi parlato anche di Lory Del Santo, Corinne Clery ed Eva Henger e del coinvolgimento di Gloria Guida insieme a sua figlia. Sempre sul portale si può leggere come sia stato contattato anche Guillermo Mariotto, giudice del programma di Rai 1 Ballando Con Le Stelle. Lo stilista avrebbe tuttavia declinato l’invito, probabilmente proprio perché potrebbe essere coinvolto con lo spin off del dancing show che andrà in onda questa primavera.

Infine si è vociferato anche della possibilità di vedere nello show Paolo Ciavarro. Quest’ultimo, tuttavia, potrebbe non accettare a causa del recente lutto che l’ha coinvolto. Qualche giorno fa è difatti venuta a mancare sua madre Eleonora Giorgi. Per il momento, comunque, ancora non è stato annunciato il cast ufficiale. Non resta quindi che aspettare dichiarazioni da parte degli autori del programma, il quale dovrebbe iniziare su Canale 5 a partire dal lunedì successivo alla finale del Grande Fratello.