Ballando Con Le Stelle spin off: inizio, giuria, cast e dettagli (rumor)

In occasione dei vent’anni dall’inizio di Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci potrebbe tornare in televisione con uno spin off del programma. Stando ad alcune indiscrezioni da parte dei portali TvBlog e Dagospia ci sarebbero anche alcuni dettagli in merito. In particolare il primo ha svelato quale potrebbe essere la data d’inizio, la possibile giuria ed i potenziali concorrenti. Scopriamo meglio tutti i particolari.

Ballando Con Le Stelle potrebbe tornare presto. Nei giorni scorsi, difatti, TvBlog e Dagospia hanno diffuso la notizia di un possibile spin off del programma in occasione dei suoi vent’anni. Lo speciale sarà interamente dedicato a festeggiare il traguardo insieme ad alcuni dei volti che ne hanno fatto parte. Secondo quanto scritto da TvBlog la data d’inizio dovrebbe essere il 9 maggio e le puntate dovrebbero andare in onda fino al 30 maggio. A condurre lo spin off sarà ancora una volta Milly Carlucci, storica presentatrice del dancing show di Rai 1.

Per quanto riguarda la giuria, TvBlog ha citato solo Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Per il momento quindi non è sicuro se sarà confermata interamente quella storica di Ballando Con Le Stelle oppure se ad affiancare le due potrebbe esserci qualcun altro. Stando a quanto riportato da Dagospia potrebbero non esserci i vip. TvBlog ha parlato di una sorta di provino televisivo per scegliere i partecipanti tra alcuni ballerini professionisti che verranno affiancati dai maestri del programma. Il vincitore dello spin off, secondo l’indiscrezione, entrerà poi a far parte del cast della prossima edizione.

Lo speciale potrebbe non andare in onda di sabato come di consueto. Sul sito di Dagospia, difatti, si parla difatti del venerdì sera. Il canale dovrebbe rimanere invece invariato, ovvero Rai 1, e le puntate potranno essere riviste anche sul sito o l’app di RaiPlay. L’ultima edizione del dancing show è terminata da poco e ha visto la vittoria di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Al secondo posto si sono classificati invece Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca. Medaglia di bronzo, infine, per Federica Nargi e Luca Favilla.