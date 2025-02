Spin off Ballando con le stelle? Strano appello su X: ‘Io ai casting’

E’ di poche ore fa la notizia secondo cui Ballando con le stelle potrebbe tornare a primavera con Milly Carlucci alla conduzione. Si tratta di uno spin off, secondo quanto riportato da Dagospia, che farebbe già parlare il pubblico italiano. Le notizie riportate sul sito fanno riferimento ad una trasmissione dedicata al mondo del ballo ma completamente diversa rispetto al programma che siamo soliti seguire il sabato sera su Rai 1. Infatti, la prima novità riguarderebbe i partecipanti non famosi. La messa in onda sarebbe prevista per maggio.

La reazione del pubblico

Mentre mamma Rai e la diretta interessata Milly Carlucci non hanno confermato né smentito la notizia annunciata da Dagospia, intanto, sul web sono tanti ad aver detto la loro al riguardo. Il pubblico italiano, ormai fedele alla conduttrice dalla chioma bionda e il suo sguardo angelico, non ha potuto fare a meno di commentare la novità.

Tra i tanti post si legge: “Io continuo a sperare in un torneo dei campioni con alcuni dei concorrenti che hanno partecipato al programma nelle varie edizioni, poi quest’anno che il programma compie 20 anni sarebbe perfetto”, poi ancora: “La butto lì Chiara Ferragni?”.

Qualcun altro ha aggiunto: “Rifare ballando senza Mariotto è come genova senza il pesto non so ahaha #ballandoconlestelle”.

C’è anche chi vorrebbe partecipare in prima persona al casting di Ballando con le stelle dei non famosi ed ha lanciato un appello sui social per farsi notare.

DITEMI TUTTI I DETTAGLI ORA E MI PRESENTO AL CASTING VE LO GIURO #BallandoConLeStelle #Dagospia pic.twitter.com/18jzlV6MaA — Rebecca Russo (@rebruss9) February 24, 2025

Il successo di Ballando con le stelle

Da circa venti anni Ballando con le stelle ha un grande seguito da parte del pubblico italiano che non può fare a meno di vedere il programma condotto da Milly Carlucci. Sarà per la sua combinazione unica tra ballo e celebrità in competizione o per il coinvolgimento emotivo che rende i telespettatori i protagonisti. E poi ancora la varietà degli ospiti che ogni puntata raggiungono lo studio e si esibiscono in pista. Per non parlare poi della scelta dei giudici, ormai storici, e del dibattito che in ogni edizione si accende sulle coppie. Il tutto condito dalla capacità e il talento della presentatrice e autrice del programma che dopo decenni è ancora lì a rendere la trasmissione unica nel suo genere. Milly Carlucci, infatti, ha conquistato milioni di italiani ed ogni anno riesce sempre a lasciare il segno.

Chi ha vinto la prima edizione

In attesa di conoscere nuovi dettagli sul possibile spin off di Ballando con le stelle, ricordiamo che Hoara Borselli e Simone Di Pasquale hanno vinto la prima edizione del programma, conquistando il podio. Era il 2005 ed oggi dopo venti anni, il pubblico continua a stimare la trasmissione.