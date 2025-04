The Couple 2° puntata: nominati, Nazzaro replica furiosa ad Amoruso

La corsa al milione di euro a The Couple è iniziata e le prime tensioni si sono fatte sentire già durante la seconda puntata. Ilary Blasi ha dato inizio all’appuntamento di lunedì 14 aprile con le preferenze degli opinionisti. Mentre Francesca Barra si è sbilanciata facendo il tifo per le sorelle Irma e Lucia Testa, Luca Tommassini ancora non ha le idee chiare. Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli si sono ritrovati a iniziare questa puntata con tre chiavi, a differenza delle altre coppie che ne avevano solo due. I fratelli Danilo e Fabrizio Mileto, invece, ne avevano solo una.

Antonino e Andrea ne hanno conquistato una in più vincendo il match della prima puntata. Ora, in questo secondo appuntamento, le cose sono cambiate. Ma prima di dare inizio alle varie sfide, la Blasi ha puntato sulle prime tensioni nate nella Casa. In questa fase della puntata, Ilary ha sbugiardato Elena Barolo. Spazio poi a una bellissima sorpresa per le sorelle Testa, le quali hanno riabbracciato la loro mamma. “L’atleta nell’immaginario collettivo è essere perfetto e per loro questa è una macchia. Io non la considero così”, ha dichiarato Irma, parlando della sua relazione con un’altra donna, Alessandra.

Un momento, il loro, che ha emozionato molto. L’attenzione è poi finita su Antonino e Andrea, i quali fanno coppia nel reality show, ma non per loro scelta. Infatti, è stata la produzione che ha deciso di far giocare insieme questi due concorrenti. Hanno subito stretto un bel legame e hanno già condiviso pensieri importanti, quelli legati ai loro figli. Entrambi sentono la loro mancanza e hanno riflettuto su questo. In questa circostanza, Spinalbese ha parlato anche di Belen Rodriguez.

The Couple: Manila Nazzaro replica a Lorenzo Amoruso con feroce attacco

Non hanno potuto lottare per l’immunità con le sfide in dirette le coppie composte da Thais ed Elena e Pierangelo e Jasmine. Questo è stato il risultato dei match che ha visto le coppie sono state divise in gruppi da quattro coppie, svolti prima della puntata. Le due coppie rimaste fuori dai giochi sono arrivate ultime. Manila e Stefano, invece, sono arrivati primi. I due neo sposi, insieme agli altri concorrenti, hanno affrontato altre prove stasera.

Spazio poi a Jasmine Carrisi stasera a The Couple. La figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso, in questi giorni, nella Casa ha palesato la sua difficoltà nell’esporsi per via della notorietà dei suoi genitori. Essere figli di persone famosi con nomi così importanti non sempre regala soddisfazioni nelle proprie carriere. Per questo, Jasmine vuole lottare per non continuare a essere solo la figlia di. “Mi isolo, ma è una cosa mia, non dipende da loro. I miei genitori? Mi hanno appoggiato e mi hanno detto di divertirmi e godermela in pieno”, ha affermato stasera.

“Parli di giudizi, ma la prima a giudicarti sei tu. Sei un po’ severa con te stessa”, Ilary Blasi le ha dato così una dritta per fidarsi di più di se stessa. Ma ad attirare l’attenzione è stata soprattutto Manila Nazzaro, che ha replicato alla reazione avuta dall’ex compagno Lorenzo Amoruso di fronte alla sua confessione sulla prima notte con Stefano Oradei durante la prima puntata. L’ex Miss Italia ha tuonato contro il compagno, non smentendo il tradimento. Allo stesso tempo, Manila si è lasciata andare a un attacco velato che accende dei sospetti:

“Parla di me o di lui esattamente? Io lo immaginavo, ho sempre regalato grandi luci della ribalta. Chi vive nella menzogna i conti prima o poi vengono a galla. Io sono sempre stata una signora perché non ho detto il motivo per cui mi sono allontanata con i miei figli. Evidentemente succedeva qualcosa in quella casa. Fossi in lui mi starei zitto. Sono state dette cose non vere sulla nostra storia. Sono stata una signora e continuo a esserlo. Tutto quello che ho fatto, l’ho fatto per proteggere me, i miei figli e i miei amici. Ho imparato a farmi scivolare tante cose addosso”

The Couple: coppia vincitrice, nomination, chi è al televoto

La coppia che ha vinto l’immunità nella seconda puntata dopo varie sfide sono state Brigitte e Benedicta Boccoli. Le due sorelle decidono di togliere una chiave sia alla coppia composta da Antonino e Andrea che ai fratelli Mileto. Le Boccoli hanno definito Fabrizio e Danilo due concorrenti forti. Ilary Blasi ha subito tentato di farle riflettere al riguardo. Poco dopo, le due sorelle, vedendo la grafica, si sono ricordate che i due fratelli Mileto avevano solo una chiava e loro gliel’hanno appena tolta.

Brigitte e Benedicta hanno cercato di cambiare i nomi, ma la conduttrice non ha potuto dare loro questa possibilità. Così i fratelli Mileto hanno concluso questa puntata con zero chiavi, mentre le sorelle Boccoli con quattro. Antonino e Andrea tornano a due come le altre coppie. Dopo di che, sono iniziate le prime nomination di The Couple, che hanno portato al televoto: Pierangelo e Jasmine contro Thias ed Elena.