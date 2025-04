The Couple, Ilary Blasi sbugiarda Barolo e fa assist a Maddaloni

Sono iniziate le prime tensioni nella Casa di The Couple. Ilary Blasi, nella seconda puntata, ha subito fatto notare che sono soprattutto le donne quelle che sono apparse particolarmente agguerrite. Anche gli uomini, però, non si sono nascosti. Pierangelo Greco si è detto, in questi giorni, convinto che Antonino Spinalbese sia uno stratega. Invece, Benedicta Boccoli ha avuto da ridire su Manila Nazzaro. La conduttrice radiofonica crede che sappia giocare abbastanza bene in un reality show.

Lucia Testa ha espresso opinioni negative su Jasmine Carrisi, mentre Irma non ha risparmiato Thais Wiggers. “Laura è molto spigolosa”, ha fatto notare Elena Barolo, tra i vari attacchi che ha riservato alla coinquilina. “Io penso che in realtà non hanno capito proprio niente. Giorgia è quella sveglia ed è tra le due quella che comanda”, ha tuonato la Maddaloni stasera, dopo aver ascoltato i commenti delle due ex Veline. “Io sto ancora nel mio mondo, è presto”, ha continuato.

In questo modo, Laura ha smentito l’ipotesi che lei sia le mente nella coppia che forma con Giorgia Villa. Elena ha assicurato stasera che il montaggio della clip avrebbe distorto la sua opinione e che ha anche cambiato idea sulla Maddaloni. Ilary Blasi si è lasciata andare alla prima stoccata in questa seconda puntata di The Couple, sbugiardando la Barolo: “Le tue ultime parole, però, sono di questa notte” . Laura ha preso subito la palla al balzo contro Elena: “Le parole sono quelle, non possono metterti le parole in bocca”.

Dallo studio, nel frattempo, Francesca Barra ha preso le difese di Jasmine Carrisi, consigliandole di continuare a brillare nella Casa. “Mi do da fare, molto di più di altre persone. In cucina siamo io Lucia, Benedicta… la cucina è libera per tutti. Se io ho spirito organizzato non vuol dire che io comandi in Casa”, ha replicato Manila Nazzaro, riprendendo le critiche di Benedicta Boccoli.

“State attente perché Manila ha frequentato questi reality. Le donne le ho apprezzate perché si sono esposte di più”, questa l’opinione di Tommassini. Ilary Blasi ha fatto presente che, in realtà, anche qualche uomo ha lanciato un attacco, ovvero Pierangelo. Quest’ultimo ha dichiarato di vedere Antonino come uno stratega, che sa come muoversi nel gioco. Greco ha affermato stasera di non avere ancora un’opinione definitiva su Spinalbese, che vede comunque come un uomo adulto sicuro di ciò che fa.

Com’è possibile notare, le prime tensioni vedono sicuramente al centro dell’attenzione le donne, che si confrontano molto tra loro. Ma chiaramente questo non vuol dire che gli uomini della Casa se ne stiano lì a guardare. Nonostante ciò, il pubblico di Canale 5 prevede che saranno ancora le donne, nelle prossime settimane, a creare più scompiglio nel gioco.