The Couple, Elena Barolo contro Laura Maddaloni: “Non mi fido”

The Couple ha appena avuto inizio e le prime antipatie sono arrivate senza farci aspettare troppo. Potrebbe sembrare un colpo di scena, ma quando la posta in ballo è molto alta, è importante saper smascherare i propri rivali per andare avanti ed è proprio quello che ha intenzione di fare Elena Barolo, che si è fatta una idea ben precisa di Laura Maddaloni in questi primi giorni trascorsi nella casa. “Laura è molto spigolosa, lei è una che dice una cosa, ti giri e ne dice un’altra” ha dichiarato, sottolineando così una sorta di falsità che contraddistinguerebbe la concorrente in questa prima fase del programma. Infatti ha poi sottolineato di essersi pentita amaramente di aver nominato Manila in puntata, con cui ad oggi si trova davvero molto bene.

Parlando con Thais Wiggers, la sua compagna di avventura, ha cercato anche di farle notare il modo in cui Laura scruta tutti con “il suo sguardo penetrante“. In questi primi due giorni la Maddaloni è diventata amica di tutti, si è fatta notare per la sua simpatia che di certo non passa inosservata, ma Elena non ha intenzione di farsi incantare dai suoi modi di fare e di certo la terrà d’occhio ancora con più insistenza da ora in poi.

le mie personalissime mamme (non mamme vipere perché di madre vipera ne conosco solo una) che sparlano di mezza casa SIAMO TORNATI A CASA 🏡💜#thecouple

The Couple, una vittoria che solletica tutti i concorrenti

Insomma, i concorrenti di questa nuova trasmissione non hanno di certo intenzione di farsi fregare. Il montepremi equivale ad un milione di euro, questo vuol dire che bisogna fare attenzione ai rivali, ma ancora di più agli “amici”. In questi primi giorni, i concorrenti hanno messo in atto già le loro prime strategie e fantasticato su cosa farebbero con tutti questi soldi se riuscissero ad arrivare alla vittoria.

Antonino Spinalbese ha rivelato che questo programma durerà otto settimane e, durante questo periodo, sarà una battaglia in piena regola per arrivare alla cassaforte che contiene il montepremi finale tanto desiderato. Nel corso di questa avventura, i litigi saranno certamente all’ordine del giorno.