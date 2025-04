The Couple, regia fa una gaffe su Helena Prestes: pubblico nostalgico

Difficile dimenticare Helena Prestes e gli altri ex concorrenti, soprattutto perché ora la Casa del loro Grande Fratello è la location di The Couple. Le otto coppie che partecipano al nuovo reality show condotto da Ilary Blasi si ritrovano a convivere proprio all’interno del loft che ha ospitato la 18esima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini. Non solo il pubblico, ma anche la regia – a quanto pare – sta faticando a mettere da parte il percorso di Helena.

Proprio in queste ore, sta facendo il giro dei social un video che ritrae alcuni concorrenti perplessi nel salotto, quando qualcuno di loro viene chiamato in confessionale. Nel filmato, è possibile sentire la voce di un autore che chiama “Helena”. In realtà, la regia avrebbe dovuto invitare in confessionale “Elena” Barolo, il cui nome ha un altro suono sebbene sia simile. Infatti, poi è possibile assistere al momento in cui tutti hanno compreso la gaffe e lo stesso autore si è corretto. “Sono abituati a dire Helena”, ha fatto notare uno dei concorrenti. “Ciao Helena”, ha continuato qualcun altro.

Insieme alla Barolo, anche altri concorrenti, come Irma Testa e Jasmine Carrisi, hanno dovuto raggiungere il confessionale. Molti fan della Prestes non hanno potuto non notare la gaffe e molti hanno evidenziato che si sente la sua mancanza in quella Casa. Alfonso Signorini, nella sua nuova intervista su Tv Sorrisi e Canzoni, ha confermato che Helena è stata la protagonista indiscussa del Grande Fratello 18.

Ma, ovviamente, quelle stanze della Casa, che ora accolgono i concorrenti di The Couple, ricordano al pubblico anche gli altri concorrenti. C’è chi commenta: “Le mura parlano di loro”. Qualcun altro scrive ricordando Helena e Javier: “C’è qualcosa in ogni angolo che la mente ti porta a un loro momento. Io non so se è successo altre volte, per me è la prima”. Anche durante la diretta ella prima puntata del nuovo reality show vari telespettatori si sono mostrati nostalgici.

Molti di loro sono convinti che non sarà semplice accettare la presenza di altri concorrenti in quella Casa sin da subito. Ma di sicuro tra qualche giorno, dopo i primi litigi e le tensioni che dovrebbero iniziare a farsi sentire, i concorrenti di The Couple sapranno conquistare la scena. Nel frattempo, gli ex gieffini si stanno godendo la vita reale fuori da quelle quattro mura.

Non è per tutti semplice riprendere in mano la propria vita. In particolare, è ormai noto che Shaila Gatta non sta passando un bel periodo.