Signorini vuota il sacco: “Shaila e Spolverato, cos’è davvero successo”

Tempo di bilanci e riposo per Alfonso Signorini che il 31 marzo ha chiuso i battenti del Grande Fratello. Il conduttore, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato di essersi preso una pausa bizzarra, viaggiando in aereo 36 ore per staccare da tutto e tutti. Inoltre ha raccontato diversi retroscena relativi al reality show, facendo chiarezza su che cosa è accaduto prima della finale con Shaila Gatta, la quale ha deciso di lasciare in diretta tv Lorenzo Spolverato con cui ha vissuto una controversa love story nella Casa più spiata d’Italia.

Signorini ha spiegato che nutriva la speranza che vincesse Mariavittoria in quanto la trova una persona a lui affine con modi e personalità apprezzabili: “Un po’ folle, si innervosisce, sbotta e il giorno dopo si “resetta””. Detto ciò, ha sottolineato che è comunque stato contento che abbia trionfato Jessica Morlacchi, definendola, “nella sua semplicità, la vincitrice della porta accanto, insicura, un po’ malinconica, che cerca l’anima gemella“. La grande sconfitta è stata Helena Prestes che partiva da favoritissima: “È chiaro che Helena, arrivata seconda, è stata la protagonista indiscussa del programma, ma lei il suo “GF” l’ha vinto trovando l’amore con Javier“.

Capitolo ‘Shailenzo‘. L’ex velina di Striscia la Notizia, durante l’ultimo atto del GF, ha dato il benservito a Lorenzo Spolverato. La faccenda è stata molto discussa. Alcuni fan fanatici continuano a sostenere che Shaila abbia dovuto rispettare la volontà degli autori del programma. Una versione smentita da più fonti. Ad esempio anche il padre della giovane, Cosimo, ha assicurato che è stata la figlia a decidere in totale autonomia. Lo stesso discorso lo ha fatto Signorini che ha aggiunto che cosa è accaduto prima della finale

“Sapevo che voleva un confronto, ho fatto di tutto per darle con lei, prima della diretta, la possibilità di capire che sarebbe stato un gesto clamoroso, ma lei era decisa. Non si sentiva più amata, ha voluto chiudere lì”, ha confidato il conduttore, evidenziando una volta di più che è stata la ragazza a scegliere di troncare con il modello. Dunque nessuna manipolazione o imposizione.

Al momento dei saluti, Signorini non ha dato appuntamento a settembre. Il dettaglio non è sfuggito e a molti è parso un addio al reality. In realtà, voci di corridoio, affermano che il giornalista sarà al timone del programma anche nella prossima stagione. Quando a Signorini è stato domandato se il fatto di non aver rimarcato che sarebbe tornato alla guida dello show sia stata una semplice dimenticanza, è arrivata la seguente risposta:

“Non è stata una dimenticanza. So pesare le parole. Francamente adesso ho bisogno di vacanza: la spina l’ho staccata e quello che devo fare è solo riposarmi dal lavoro. Mi aspettano ancora tre mesi molto intensi. Non ho ancora in mano né la data né la durata della prossima edizione, né so chi voglia farla. Il mio obiettivo è stare fermo il più possibile”.

Il conduttore è talmente stanco e ‘prosciugato’ che ha dichiarato che sente le necessità in questo momento di ritrovare se stesso. Per farlo ha deciso di fare una cosa alquanto originale. Ha viaggiato in aereo per un giorno e mezzo: “Ho deciso di passare il giorno del mio compleanno, il 7 aprile, in viaggio. Ho scelto apposta una meta lontanissima per stare 36 ore in aereo ed evitare qualsiasi contatto con il mondo”.