Padre Shaila Gatta: “Vi dico cos’è davvero accaduto con Spolverato”

Sulla scelta di Shaila Gatta di lasciare Lorenzo Spolverato in diretta tv durante la finale del Grande Fratello si è pronunciato il padre dell’ex velina di Striscia la Notizia, il signor Cosimo. L’uomo ha parlato della relazione avuta dalla figlia su TikTok, interagendo con alcuni utenti. Da quando la ragazza ha deciso di troncare la love story con il modello, i fan della coppia che fu, in modo fanatico e a tratti complottista, hanno sostenuto tesi alquanto fantasiose. C’è chi ha detto di essere sicuro che Shaila sia stata plagiata dalla sua famiglia di origine, chi ha sostenuto che sia stato il GF ad imporle di abbandonare Spolverato in mondovisione e chi, addirittura, ha dichiarato che non fosse la donna a comunicare tramite i suoi profili social dopo l’eliminazione dal programma, bensì soggetti terzi.

“Ragazzi dovete fidarvi di quello che vi dico. Nessuno l’ha spinta a fare qualcosa, nemmeno il programma”, ha subito chiarito Cosimo, assicurando che il Grande Fratello non ha aizzato la figlia a mettere la parola fine sulla relazione con il modello. Spazio poi a come l’ex velina ha trascorso i giorni post eliminazione dal reality show: “Guardate che lei è stata a casa con me, con noi, non è stata una settimana con il Grande Fratello quando ha preso questa decisione. Ci dovete credere, ha deciso tutto lei, nessuno l’ha plagiata o convinta”.

Cosimo ha inoltre aggiunto che anche la scelta di lasciare Spolverato in diretta televisiva è stata una decisione presa in totale autonomia dalla figlia, la quale non ha fatto altro che comunicare ad Alfonso Signorini e agli autori del GF la volontà di pronunciarsi nel corso della finale. Naturalmente gli addetti ai lavori del reality le hanno dato l’ok per manifestare, durante la finalissima, quanto deciso.

“Questa è stata una sua scelta… di dirlo in puntata – ha spiegato sempre Cosimo –. Il programma le ha fatto fare quello che ha chiesto, questo è vero, ma è stata una sua idea di andare lì e comunicarlo. Non metto in dubbio che fossero innamorati, lei e Lorenzo, ma Shaila ha deciso così. Magari lo contatterà per spiegarsi meglio“.

Shaila Gatta sbeffeggia i complottisti

Nonostante le rassicurazioni di Cosimo, tutt’ora molti fan dei cosiddetti ‘Shailenzo‘ continuano a credere che la loro beniamina sia stata ‘manipolata‘ e ‘plagiata‘ da persone terze. Una versione che anche la stessa Gatta ha smentito con ironia nelle scorse ore, tramite una gag con il cellulare.

“Oddio, ma ho il mio cellulare in mano? Mio Dio è incredibile. Ma secondo voi chi può avere il mio telefono in mano se non io? È sconvolgente che io abbia la patria potestà del mio cellulare. Quindi è chiaro che sono io a usarlo e sono io che prendo le decisioni di tutto”, ha detto Shaila sui suoi profili social, con il chiaro intento di sbeffeggiare chi ha sostenuto che il suo cellulare fosse gestito non da lei ma da altri non meglio precisati individui. Nessun commento invece sul presunto schiaffo che avrebbe rifilato a Spolverato al termine della finale del GF.