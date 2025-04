Shaila Gatta “ha dato uno schiaffo a Spolverato” a telecamere spente: motivo

The end, anche questa edizione del Grande Fratello ha chiuso i battenti. Lunedì 31 marzo è andato in scena l’ultimo atto del reality show condotto da Alfonso Signorini. A trionfare a sorpresa Jessica Morlacchi. Nel corso della diretta non sono mancati altri colpi di scena: uno di quelli che più ha catturato l’attenzione del pubblico affezionato al programma è stato l’epilogo della controversa love story con protagonisti Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La prima ha deciso di porre fine alla relazione, affermando di aver cambiato idea sul rapporto dopo essersi presa del tempo di visionare filmati e esaminare a fondo la sua situazione sentimentale. Questo è ciò che si è visto in tv. Quel che è accaduto dopo sarebbe stato ancor più clamoroso. A telecamere spente l’ex velina di Striscia la Notizia avrebbe dato uno schiaffo a Spolverato.

Il rumors sullo schiaffo dato da Shaila Gatta a Lorenzo Spolverato dopo la finale del GF

A riferire, tramite un tweet pubblicato su X, ciò che sarebbe avvenuto dopo la conclusione della diretta del GF è stata la giornalista Grazia Sambruna, esperta delle dinamiche del reality show Mediaset e firma del Corriere della Sera. Secondo quanto appreso dalla scrittrice, Shaila avrebbe avuto un confronto privato con Spolverato dopo che la finale è terminata e gli avrebbe mollato una sberla. “Mi confermano dal GF: dopo la puntata Shaila avrebbe davvero mollato uno schiaffo a Lorenzo Spolverato. Il motivo? Direi di pescare una carta dal mazzo, anche una qualunque degli ultimi 4/5 mesi”.

Dunque non ci sarebbe stato un particolare fatto scatenante relativo a un qualcosa che è accaduto nel corso della serata finale del programma, bensì un ‘accumulo’ di cause.

L’ex velina di Striscia fischiata

Un’altra indiscrezione riguardante Shaila Gatta e il post puntata del GF è quella fornita dall’esperto di gossip Amedeo Venza che ha raccolto e pubblicato tra le storie Instagram una testimonianza di una persona che ha sostenuto di essere stata presente tra il pubblico nel corso della finale in onda il 31 marzo.

Tale fonte ha sostenuto che subito dopo la conclusione della trasmissione, ossia a notte fonda, attorno all’1:45, l’ex velina di Striscia la Notizia sarebbe stata fischiata e avrebbe ascoltato cori tutt’altro che carini nei suoi confronti. Innanzi a una simile situazione sarebbe sbottata: