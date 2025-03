Grande Fratello, Shaila scioccante: lascia e schiaccia Lorenzo in diretta

La finale del Grande Fratello è iniziata con un blocco legato alle due coppie protagoniste di questa edizione, Helena-Javier e Lorenzo-Shaila. Alla fine, sono finiti in finale la Prestes e Spolverato, separati dai loro rispettivi partner. Sia Shaila che Javier sono stati eliminati durante la semifinale. Ma mentre Martinez non ha lasciato dubbi sul suo sostegno per Helena. Al contrario, la Gatta ha preferito percorrere una strada misteriosa.

Stasera Shaila ha voluto parlare faccia a faccia con Lorenzo, con un confronto in diretta durante la finale. La ballerina è apparsa subito abbastanza provata, come già dicevano varie segnalazioni di questi giorni. Di sicuro l’ex Velina di Striscia la Notizia non si aspettava di essere eliminata prima della finale. Non solo, fuori dalla Casa più spiata d’Italia si è ritrovata di fronte una situazione inaspettata: il pubblico non ha un pensiero così positivo su lei e Lorenzo, a parte i loro fan.

Infatti, Shaila e Lorenzo sono spesso stati criticati e attaccati per i loro atteggiamenti. Al contrario, loro si aspettavano di essere amatissimi fuori. Certo, hanno il loro affiatato gruppo di fan che li sostiene, ma non abbastanza forte. Per introdurre l’argomento, Alfonso Signorini nella finale del Grande Fratello ha mandato in onda un’unica clip che ha riassunto i momenti più belli vissuti dalle due coppie. Prima del confronto, il conduttore ha preferito avvertire Shaila:

“Voglio ricordarti che per Lorenzo è una festa. Digli ciò che pensi, senza rovinargli il clima di festa. Inoltre, è vietato raccontare ciò che accade all’esterno”

Grande Fratello: Shaila ha lasciato Lorenzo in diretta durante la finale

Prima dell’ingresso di Shaila, Signorini ha dato la parola a Helena per permetterle di dire ciò che prova su Javier: “Mi sorprende, mi disarma. Non mi spaventa, non vedo l’ora di vivere con lui fuori”. In studio, commosso, Martinez è apparso molto emozionato. “Lui sa tutto di me”, ha affermato la modella brasiliana. A questo punto, è arrivato il momento di concentrarsi su Spolverato. Lui è apparso entusiasta all’idea di rivedere Shaila, ma il tono di Alfonso gli ha fatto capire che qualcosa non va.

La ballerina è stata abbastanza dura e ha spiazzato Lorenzo. Shaila l’ha lasciato in finale. Le sue parole sono state davvero tanto forti. Un dietrofront incredibile quello della Gatta, che ha vissuto sei mesi a fianco a Spolverato, sapendo benissimo con chi stava. Ma evidentemente, come ha detto lei stasera, fuori è riuscita ad aprire gli occhi e a comprendere tante cose.

“Ho bisogno di parlarti, è la tua serata, non voglio divulgarmi tantissimo. Questa è stata una settimana difficile. Ho avuto la fortuna di uscire per riflettere. Ho l’ideale di donna libera. Ci stavo riuscendo, ma qua dentro sono finita di nuovo vittima di me stessa. Non so come ti ho potuto permettere di trattarmi in modo aggressivo. Hai giocato sulla mia persona. Mi sono sentita usata e poco amata. Ho capito che qualsiasi donna merita un amore sano e questo non lo è. Non avevo le forze per prendere una decisione, avevo bisogno di curarmi. Mi voglio bene e mi rispetto. L’amore sano è fatto di comprensione, compassione e tutela”

Shaila è andata avanti con il suo sfogo:

“Ringrazio Mariavittoria per aver speso parole che avresti dovuto spendere tu per tutelarmi. Sono stata una persona che ha vissuto un amore tossico. Umanamente avrei voluto essere aiutata. La cosa di cui mi pento è che ti ho chiesto scusa mille volte. Mi hai trattato come una pezza da piedi. Io credo che tu ami una parte di me di cui tu hai bisogno per stare meglio. Mi dispiace di essere ricaduta l’ultima volta. Ognuno si prende le sue responsabilità, quando uscirai vedrai”

“Hai vissuto con me? Cosa hai visto? Sono terrorizzato”, ha replicato spiazzato Spolverato. Ma Shaila ha lasciato ancora di più sconvolto Lorenzo subito dopo: “Sei ossessionato tu da Helena, non lei da te. No, in questi mesi non mi sono accorta di tutto”. Signorini ha chiesto alla Gatta se fosse davvero sicura della sua scelta. Alla fine, Spolverato ha invitato Shaila a lasciare la Casa.

Cesara Buonamici stasera al Grande Fratello si è detta scioccata. “La tua è un’entrata molto forte”, ha fatto notare l’opinionista. “Forse non la meritava adesso così”, ha sottolineato Cesara. “Io non l’avrei mai fatto”, ha aggiunto.