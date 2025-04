Shaila Gatta a pezzi: “Quanti kg ho perso” e Spolverato la difende

Nelle scorse ore Deianira Marzano, esperta di gossip, ha raccontato di aver sentito il manager di Shaila Gatta, spiegando che l’uomo le ha detto che l’ex velina di Striscia la Notizia non sta bene e che è dimagrita dopo aver terminato il suo percorso al Grande Fratello. A confermare il dimagrimento è stata la stessa Shaila domenica sera, attraverso un post pubblicato su Instagram. La giovane si è immortalata sulla bilancia, mostrando quando pesa, oltre a riferire che sta passando un periodo complicato. A sorpresa, nelle scorse ore, Lorenzo Spolverato, che da quando è uscito dal GF non ha detto alcunché sulla donna, ha rilasciato una dichiarazione sull’ex fidanzata, rivolgendole un pensiero carino.

“Non ho perso solo chili. Ho perso pezzi di me. A volte le parole fanno più male di quanto si possa immaginare. Non sapete cosa c’è dietro a un corpo che cambia, a una scelta, a un silenzio, a un sorriso forzato. Vi prego, andate piano. Con le parole, con i giudizi… Buona notte“. Così Shaila nel confermare il dimagrimento e fotografandosi sulla bilancia che ha mostrato che al momento pesa 51 kg. Quando è entrata al GF ne pesava 55. Dunque da quando ha abbandonato la Casa più spiata d’Italia ha perso circa 4 chili.

alla prossima che leggo contro shaila iniziano le guerre di fuoco come ai vecchi tempi (consideratevi avvisati) pic.twitter.com/vFH7uY0Sac — aiko🇵🇸 (@aikoingalera) April 6, 2025

Mentre l’ex velina di Striscia la Notizia invitava a misurare le parole e i giudizi, Lorenzo Spolverato è stato protagonista di una diretta social, dedicando all’ex un dolce e premuroso pensiero. “Mi raccomando fate i bravi con Shaila e trattatela bene”, ha detto ai suoi fan. Trattasi della prima esternazione sulla Gatta da quando è stato lasciato durante la finale del reality show.

Le critiche a Shaila Gatta

La ragazza, dopo essere stata eliminata dal GF, è tornata alla vita di tutti i giorni e, ovviamente, ha ripreso in mano il proprio telefono, rendendosi conto di essere stata sommersa di critiche da parte di molti utenti nel corso della sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Critiche che si sono fatte ancor più feroci dopo che ha scelto di lasciare Spolverato.

Secondo alcuni fanatici, Shaila sarebbe stata manipolata dagli autori del Grande Fratello. Una versione che non ha trovato conferma da nessuna parte. Anzi ha trovato smentite: ad esempio il padre dell’ex velina ha spiegato che la decisione della figlia di mettere fine alla relazione con il modello è stata presa in totale autonomia da Shaila stessa, senza alcuna pressione da parte di persone terze.