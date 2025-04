The Couple: Spinalbese fa il piacione con Blasi, poi l’accenno su Belen

È già tempo di parlare di love story nella Casa di The Couple? Per ora, a quanto pare, non c’è nulla nell’aria. Danilo Mileto riceve anche un bel palo da Thais Wiggers. Nel frattempo, c’è Antonino Spinalbese che preferisce fare il piacione con Ilary Blasi, alla quale promette una cena, dopo aver fatto una confessione su Belen Rodriguez. Facendo il punto della situazione, la conduttrice ha voluto vederci chiaro su eventuali avvicinamenti avvenuti tra i concorrenti.

Ilary ha fatto subito notare che Spinalbese è sicuramente il concorrente che più ha colpito le donne della Casa. Infatti, a lui sono stati riservati tanti complimenti. Intanto, Danilo ha dimostrato di essere interessato a Thais. L’ex Velina, però, è fidanzata fuori dalla Casa. Per questo, Luca Tommassini ha tuonato: “Sta facendo una strategia, che è fidanzata lo sappiamo tutti. La strategia quale sarebbe? Tenersela buona per non farsi nominare”.

Al contrario, Francesca Barra e Ilary Blasi non credono che si tratti di strategia, in quanto vedono i due fratelli Mileto abbastanza genuini e poco inclini a creare questo tipo di situazioni. “Semmai la strategia è di Thais, che è fidanzata fuori ma la distrae”, ha aggiunto la giornalista. Nel frattempo, Thais stasera a The Couple ha confermato il palo a Danilo:

“Ho trovato il compagno di ballo, ne ho bisogno. Ho ritmo. Certo, mi fa piacere essere corteggiata, l’ho detto anche in confessionale. Però, come lui ben sa, il mio cuore è già occupato”

Rivolgendosi a Spinalbese, Ilary gli ha ricordato la sua recente affermazione: se vincerà questa prima edizione e così anche il milione di euro con Andrea Tabanelli la porterà a cena. Antonino, sin da subito, ha iniziato a fare il piacione con la conduttrice, già dalla prima puntata. E in questo secondo appuntamento non è stato da meno. “Sì, noi dobbiamo andare a cena. Hai detto che se vinci mi porti a cena. Ammazza che taccagno, spero almeno a base di pesce”, ha ironizzato la Blasi, che in uno dei blocchi precedenti ha stroncato Elena Barolo.

Nei pensieri di Antonino c’è sicuramente la figlia Luna Marì. Di recente, poco prima del suo ingresso nella Casa, Spinalbese ha confermato di avere oggi un rapporto sereno con Belen Rodriguez, proprio per la felicità della bambina. Parlando della figlia, l’hair stylist ha affermato: “Mi sono rinnamorato di sua mamma, dei suoi nonni, dei suoi zii. Io vivo per il sorriso di mia figlia”. Dopo di che, ha raccontato:

“L’ultima volta è stata una videochiamata che non mi ha mai fatto. Ci ha tenuto a farmi giocare con lei per due orette. Io non voglio piangere in diretta, almeno ci voglio provare. Anche perché credo che mi stia guardando. Mi fa emozionare, quindi è una cosa bellissima”

Anche durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Spinalbese ha più volte espresso il suo grande amore per Luna Marì. Ora, però, i telespettatori e anche Francesca Barra vorrebbero vederlo lasciarsi andare totalmente.