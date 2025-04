Manila con Oradei ha tradito Amoruso? Stoccate dopo caso a The Couple

Lorenzo Amoruso e la sua fidanzata Afarin Mirzaei dopo la prima puntata di The Couple si sono lasciati andare ad alcune frecciate che andrebbero a confermare dei sospetti. Nella serata di ieri, Manila Nazzaro ha dato inizio, con il suo Stefano Oradei, al nuovo percorso nella Casa del reality show condotto da Ilary Blasi. Quest’ultima ha deciso di mettere subito alla prova la coppia, facendo delle domande con un test di affinità.

Manila e Stefano hanno reso ufficiale la loro relazione a giugno del 2023, ma a quanto pare tutto aveva preso inizio già molto tempo prima. Infatti, Amoruso aveva in passato fatto notare che la Nazzaro avrebbe iniziato questa love story quando ancora faceva coppia con lui. Il settimanale DiPiuTv aveva confermato queste voci, parlando di fonti vicine alla showgirl che si dicevano certe del fatto che Oradei sarebbe entrato nella sua vita prima ancora che la relazione di lei con Lorenzo fosse finita.

Sia Manila che Stefano non hanno mai confermato, parlando di un rapporto di amicizia avuto inizialmente e di una frequentazione nata quando entrambi erano ormai single. Ma ecco che i sospetti si sono accesi quando Ilary Blasi nella prima puntata di The Couple ha chiesto alla Nazzaro, facendo indossare degli auricolari a Stefano, di rivelare la data in cui hanno trascorso la prima notte insieme. La showgirl è stata titubante, ma poi ha detto la verità: è accaduto il 4 gennaio 2023, periodo in cui stava per finire la sua relazione con Lorenzo.

Dopo di che, è toccato a Oradei dare una risposta e la fidanzata gli ha chiesto di dire “la data vera”. Questo passaggio non è passato inosservato agli occhi e alle orecchie dei telespettatori. Ed ecco che proprio in queste ore, dopo la prima puntata di The Couple, Amoruso ha condiviso una Storia su Instagram che sa di frecciata: “Per le bugie ci vuole memoria, per la verità le pa**e”. Dopo di che, l’ex calciatore ha condiviso un reel pubblicato da Biagio D’Anelli, il quale ha fatto notare:

“Devo sempre fare il guastafeste, ieri sera è entrata nella casa delle coppie Manila Nazzaro con Stefano Oradei e signori miei una bugia dopo l’altra e bene le bugie hanno le gambe corte. Il sito di Verissimo riporta le parole di Manila: ‘Non ho mai tradito Lorenzo, ci siamo lasciati a gennaio, la relazione con Stefano è iniziata a marzo’. Ma se ieri nel gioco delle domande avete rivelato che a gennaio vi siete detti il primo ti amo a casa sua nel suo letto. Ma tu a dicembre, a gennaio non piangevi dicendo che eri in crisi con Lorenzo? Che eri confusa? Se già a gennaio hai detto ti amo a Stefano Oradei da quanto vi frequentavate? Lo devo dire, in questo frangente Lorenzo Amoruso è andato a Porto Cervo, chiedo scusa per la città”

Non è finita qui, la fidanzata di Amoruso ha condiviso una foto che li ritraggono felici insieme e ha condiviso una bella frecciata:

“Hai scelto il silenzio, anche quando avresti potuto urlare la verità. Mi dicevi soltanto: ‘Per favore, non credere a quello che dicono’. E io… ho scelto di credere in te. Le bugie hanno le gambe corte. Lo abbiamo visto insieme. La verità non ha fretta, ma arriva sempre”

Una chiara stoccata a Manila Nazzaro, sulla quale dopo la prima puntata di The Couple si è appena aperto un caso.