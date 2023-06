Manila Nazzaro ritrova l’amore ed esplode: ira sull’ex Amoruso

Come in molti sapranno la love story tra la speaker radiofonica ed ex Miss Italia Manila Nazzaro e l’ex calciatore Lorenzo Amoruso è arrivata al capolinea. Ad annunciarlo era stata la stessa Nazzaro che, durante un’intervista di Silvia Toffanin a Verissimo, aveva confessato di aver preso lei stessa la decisione di porre fine a quella relazione. La motivazione? A quanto pare lei e l’ex calciatore avevano visioni diverse su molti argomenti importanti, come quello del matrimonio. Come dimenticare poi la loro partecipazione a Temptation Island. I due infatti decisero di mettere alla prova il loro amore dopo ben tre anni di fidanzamento entrando a far parte del cast del reality dei sentimenti e ne uscirono più forti di prima.

Successivamente però si trovarono ad affrontare un evento molto spiacevole: Manila annunciò di essere rimasta incinta ma dopo poco diede la notizia di aver subito un aborto. Infine, come un fulmine a ciel sereno, ecco arrivare la notizia della loro rottura e poi le voci, messe in giro da Amoruso, di un fantomatico tradimento da parte della Nazzaro. Insomma, la loro relazione non è finita nel migliore dei modi e ieri la Nazzaro è tornata a esprimersi sui social per rispondere all’ondata di critiche che l’ha letteralmente sommersa negli ultimi tempi.

Le stories Instagram di Manila Nazzaro e le frecciatine ad Amoruso

Nelle ultime ore Manila Nazzaro ha deciso di mettere fine alle critiche ed esporsi sui social pubblicando una serie di stories sull’argomento, lasciandosi anche andare a qualche frecciatina nei confronti dell’ex compagno.

“Sono giorni ormai che nel mio profilo leggo solo commenti di questo genere: vergognati, fai schifo, dovresti sparire. Il tutto al limite della diffamazione e dello sciacallaggio mediatico. Sono stata messa alla gogna da chi professava sentimenti ma i sentimenti e il rispetto sono ben altro. Predicate rispetto e poi non lo mettete in pratica. Tutto questo perché ho deciso di liberarmi da una storia sbagliata. Tutto questo perché ho avuto il coraggio di scegliere di essere felice. Care donne abbiate il coraggio di scegliere con fierezza chi avere accanto, anche se a noi donne questa libertà non viene né perdonata né compresa.” Queste le dure parole di Manila Nazzaro nei confronti di chi nel corso di questi mesi l’ha duramente criticata e ha contestato le sue scelte.

“Quando raccontavo che la felicità costa mi riferivo anche a questo perché siamo noi donne per prime a non comprendere le altre donne. Ed ora, se volete mettere alla gogna una donna che ha deciso di amare e di essere felice fatelo pure… ma sappiate che a perdere saremo sempre e solo noi donne, a cui viene criticata e inondata di insulti la libertà di vivere felici e fiere della nostra forza.” Così Manila Nazzaro ha concluso il lungo e perentorio sfogo nei confronti dei suoi followers, soprattutto donne, e di Amoruso.

Le voci della relazione con Stefano Oradei e gli indizi

Poco tempo dopo la fine della love story con Amoruso l’ex Miss Italia è stata oggetto di rumors che la vedevano impegnata in una relazione con il ballerino di Ballando con le Stelle Stefano Oradei e il gossip è letteralmente esploso. Tutti infatti hanno pensato che le voci del tradimento fossero vere e che l’amante della Nazzaro fosse proprio Oradei, uscito allo scoperto solo dopo la fine ufficiale della storia tra la compagna e Amoruso. Per ora la speaker radiofonica non ha ancora confermato ufficialmente la relazione con il maestro di ballo, anche se i due sono stati visti nello stesso posto e insieme ad amici e amiche si sono anche scattati una foto.

Come se non bastasse sono arrivati anche alcuni indizi social ad alimentare il gossip. Una settimana fa Manila è stata taggata alla stessa ora e nello stesso ristorante postato poi nelle storie dal ballerino che si è lasciato andare a una serie di dichiarazioni molto importanti. Oradei infatti, mostrando la splendida vista mare, ha scritto delle parole che fanno credere che sia innamorato: “Che poi l’energia e l’entusiasmo sono tutto, e il mio tutto sei tu”. Che queste parole d’amore siano riferite proprio a Manila?