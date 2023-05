“Manila Nazzaro subito con un altro dopo di me”, Amoruso spiazza

Dichiarazioni forti quelle di Lorenzo Amoruso, che rompe il silenzio dopo la rottura con Manila Nazzaro. L’ex calciatore ha approfittato della partecipazione ad una diretta Instagram con Biagio D’Anelli per affrontare il tema. Amoruso ha ripercorso i sei anni di relazione con la conduttrice fino alla loro separazione, svelando numerosi retroscena inediti e privati.

Amoruso su Manila: “Si frequentava già con un’altra persona”

L’intervento di Lorenzo nella diretta di D’Anelli ha avuto inizio con il racconto del suo attuale stato emotivo. “Mi sto riprendendo, non ho passato cinque mesi belli, mi sto rimpossessando della mia tranquillità e sobrietà mentale e fisica, perché non è stato e non è facile” ha esordito. Il discorso si è presto spostato sulla sua amarezza nel vedere come si continui a parlare di lui in maniera negativa: “Vengono dette cose brutte e non è giusto” dice nella diretta.

Non mancano, poi, insinuazioni da parte dell’ex calciatore nei confronti di Nazzaro, sostenendo come lei avesse un altro non solo dopo la fine della loro storia, ma già prima della rottura. Si tratta indubbiamente di parole forti, quelle dette durante la diretta di D’Anelli:

““Tanta cattiveria e vigliaccheria nei miei confronti. Ormai lo sanno tutti, quindi non ho problemi a dirlo. La signora Nazzaro, praticamente dopo pochissimi giorni che avevamo rotto, probabilmente già prima, mi viene da pensare anche quello, si frequentava già con un’altra persona“.

Il retroscena sulla rottura: “Ne ha dette di cose…”

Le parole suscitano in primo luogo lo stupore dello stesso D’Anelli, quasi non credendo a ciò che ha appena sentito. Amoruso è convinto di ciò che dice, parlando anche della cattiveria con cui è stato trattato. L’ex calciatore sarebbe stato tenuto lontano dal Manila, convinta, a detta di Amoruso, che quest’ultimo dovesse farsi curare. Le rivelazioni su questa storia, tuttavia, non finiscono qui:

“Piangeva e parlava ai giornali, alle trasmissioni di matrimonio… È arrivata anche a parlar male del fatto che noi abbiamo perso una bambina“.

Lorenzo ha ricordato di aver pianto una settimana quando ha scoperto di aver perso la bambina, soffrendo nel sentirsi dire quelle cose che ha riportato durante la live. Il discorso si sposta, successivamente, sull’amore che Lorenzo prova per Manila. “Io ho cambiato la mia vita per lei” dice durante la chiacchierata con D’Anelli, spiegando di aver messo lei e i suoi bambini davanti a tutto e tutti.

Vengono svelati anche i motivi, inediti e privati, della rottura tra i due. Lorenzo ha confessato che, alla base della separazione, ci sarebbe stata una presunta mancanza di rispetto verso Manila. “L’arrabbiatura c’è stata, una forte discussione, ma anche lei ne ha dette di cose…” spiega Amoruso. Il lungo racconto si è poi concluso con un appello da parte dell’ex calciatore a Manila, invitandola a non parlare più di lui durante le interviste: “Fai le tue interviste senza parlare di me” ha concluso. Amoruso non si è di certo tirato indietro quando ha dovuto parlare di Manila, come risponderà lei?