Lorenzo Amoruso tra pene d’amore, confidenze e velate stoccate all’ex Manila Nazzaro che lo ha lasciato e pare non abbia alcuna intenzione di tornare sui propri passi. Per la prima volta l’ex calciatore, in una serie di Stories Instagram, ha parlato abbondantemente della fine della love story. E ha fatto emergere diversi curiosi retroscena, chiarendo alcune questioni. Innanzitutto è stata l’ex Miss Italia a piantarlo in asso. Lui ci ha riprovato e tuttora vorrebbe tornare tra le braccia della conduttrice. Peccato che lei appunto non ne vuol sapere.

Di recente Manila Nazzaro è stata intervistata a Verissimo. E non è andata per il sottile nel raccontare i motivi della rottura: “Cosa è successo? Da discussioni futili uscivano discussioni che potevano ferire. Ho guardato accanto a me e non ho trovato più nessuno: non avevamo più punti in comune. Il mio grande progetto poi non è stato accolto, cioè il matrimonio. Non so, forse non ero la donna ideale per lui. Non avvertivo più la sua stima, la cura e la dolcezza che ci aveva unito all’inizio”.

Ora è Amoruso a parlare: “Cosa ne penso dell’intervista a Verissimo dell’ex? Non penso poiché credo che il passato sia passato e non si può cambiare. Io voglio concentrarmi sul presente e sul futuro viste le scelte ormai fatte da Manila”. La sottolineatura non è da poco. La scelta di troncare non è sua. Quindi ha aggiunto: “Non replicherò a ciò che ha detto Manila, ma vi posso dire che sono discussioni che succedono in tantissime famiglie moderne”. Insomma, nessun tradimento o cosa gravissima all’origine della rottura, ma profonde divisioni su come impostare il futuro.

E ancora, quando un fan gli ha detto che gli piacerebbe vederlo di nuovo insieme all’ex Miss Italia e ai suoi figli (la Nazzaro ha avuto due frutti d’amore dal precedente matrimonio con Francesco Cozza), ha spiegato: “C’è l’altra metà e bisogna capire se lei ha ancora questa voglia. Io credo che in sei anni ho dimostrato qual era il mio ideale di famiglia“. Tradotto: Manila sapeva con chi stava, ma poi qualcosa è cambiato.

E dopo la rottura? Ha più sentito e visto la conduttrice? In che rapporti è con lei? “Ci siamo sentiti per telefono, ma non ci siamo praticamente mai incontrati negli ultimi due mesi e mezzo. Pochi giorni fa però l’ho vista perché mi ha ridato le chiavi di casa. Lei ha ovviamente deciso di tornare a casa sua con i suoi ragazzi e lasciare questa dove sono io e in cui abbiamo convissuto per un anno. Non so cosa ci riserverà il futuro”.

Un utente ha poi fatto un ragionamento non proprio lodevole nei confronti della Nazzaro: “Il fatto di aspettarla per 6 mesi, tanto amore per i suoi figli. PER ME LEI è NO. Ciao”. Con ogni probabilità il riferimento è a quando Manila ha trascorso diverso tempo nella Casa del Grande Fratello Vip. E Amoruso che ne pensa? Seppur in modo molto sottile, l’ex calciatore ha lanciato una stoccata alquanto affilata alla conduttrice. Questa la sua replica:

“Quando fai certe cose le fai perché hai voglia di farle. Non pensi a ciò che avverrà in futuro. Quando ho fatto quelle cose è perché mi facevano star bene. Se poi dall’altra parte queste cose non vengono riconosciute, pazienza. Sono cose che non le fai per avere un riscontro dall’opinione pubblica, dal partner o con un secondo fine. Le fai perché è giusto punto”.

Lorenzo è stato un vero e proprio fiume in piena. Quando una tal Erica gli ha chiesto nuovamente perché si sia lasciato, l’ex atleta ha snocciolato qualche dettaglio in più sul crac sentimentale: “Lei ha preso la decisione di lasciarmi. C’è stata una discussione futile poi degenerata. Lei si è impuntata su alcune cose e per ora non sembra ci sia modo di spostarla da quella posizione. Io devo prenderne atto ora e pensare a me stesso”.

Amoruso non ha nascosto di essere ancora cotto dell’ex: “Se sono ancora innamoratissimo? Dico solo che io non ho mai regalato un anello a una donna in vita mia, ne tantomeno ho mai voluto un figlio da altre donne”. Insomma, per farla breve: Manila ha deciso di chiudere, Lorenzo spera di poterla riconquistare, lei per ora non ne vuole più sapere. Adios!