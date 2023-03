Manila Nazzaro ha confermato la fine della love story con Lorenzo Amoruso. Lo ha raccontato all’amica Silvia Toffanin, a Verissimo. Per l’ex Miss Italia gli ultimi tre mesi sono stati molto complicati: oltre alla batosta sentimentale ha dovuto far fronte a dei problemi di salute, oltre a dover metabolizzare il lutto del suo amato agente Alessandro Lo Cascio, scomparso di recente.

Capitolo Amoruso. La storia è giunta al capolinea dopo Capodanno. Le voci della cronaca rosa che volevano la coppia in frantumi hanno quindi trovato conferma. “Sono stati sei anni importanti che mi hanno fatto ricredere nell’amore e nell’idea di famiglia unita. Ora però voglio mettere un punto affinché i ricordi belli non vengano sbiaditi da quelli meno belli capitati di recente”, ha esordito la conduttrice.

Silvia Toffanin ha provato a indagare sui motivi profondi che hanno portato il legame a sciogliersi. Manila non si è sottratta alla domanda: “Cosa è successo? Da discussioni futili uscivano discussioni che potevano ferire. Ho guardato accanto a me e non ho trovato più nessuno: non avevamo più punti in comune”. A pesare anche le nozze mai arrivate. La Nazzaro avrebbe voluto sposare Amoruso che però ha sempre rimandato ogni decisione sul tema.

“Il mio grande progetto poi non è stato accolto, cioè il matrimonio. Non so, forse non ero la donna ideale per lui. Non avvertivo più la sua stima, la cura e la dolcezza che ci aveva unito all’inizio. Io ho preso consapevolezza di tutto questo ed ho deciso di parlarne con lui in modo chiaro. Però solo io vedevo certe cose. Se io sono in affanno e in difficoltà, non devo chiedere aiuto, devo riceverlo perché se lo chiedo poi non lo voglio più. Ci vuole coraggio ad ammettere che qualcosa è finito. In casa siamo diventati due estranei”.

La crisi sentimentale è iniziata mesi fa. Silvia Toffanin ha anche ricordato un tweet al vetriolo che Lorenzo scrisse quando la compagna era impegnata al GF Vip. All’epoca disse che “non la riconosceva più”. Parole forti. “Ecco i problemi di comunicazione di cui parlavo”, ha sottolineato Manila che ha aggiunto: “Parole e modi irruenti da parte sua? Sì, mi hanno ferito. Un nervosismo probabilmente dettato dal fatto che anche lui mi sentiva lontana”.

Dunque a prendere la decisione definitiva di troncare il rapporto è stata l’ex Miss Italia che ha anche raccontato che da quando ha messo la parola fine sulla love story non sono mancati tentativi di riconquista da parte dell’ex calciatore. Per il momento, però, Manila non ha intenzione di tornare sui propri passi: “Ha provato a riconquistarmi, ma questo non è il momento, non sarebbe giusto per entrambi”.

Manila Nazzaro: “Mi sono sottoposta a un’operazione di 6 ore”

In seguito a una mammografia ha scoperto che una protesi al seno si era rotta, con il silicone che le ha provocato una forte infiammazione. Per risolvere il problema ha dovuto sottoporsi a un intervento di 6 ore. “Tutto ciò mi è capitato in un momento già difficile ed ho traballato fortissimo. Mi sono state molto vicine le mie amiche”, ha rivelato la conduttrice.

La parabola di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Manila e Lorenzo hanno vissuto sei anni d’amore. La coppia ha anche dovuto affrontare un aborto spontaneo, notizia rivelata sempre nello studio di Verissimo nel gennaio 2021. Si ricorda inoltre che Amoruso e l’ex compagna hanno partecipato a Temptation Island, uscendone indenni dal reality show. Per quel che riguarda le nozze, sembrava tutto fatto e deciso. Il gossip, in tempi non sospetti, sostenne che fosse addirittura già stata scelta la location del matrimonio. E invece tutto è naufragato, oggi la Nazzaro e Amoruso camminano su due strade diverse.