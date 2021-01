Manila Nazzaro a Verissimo parla dell’aborto: “Mi è stato consigliato di…”

Dopo l’annuncio sui social network Manila Nazzaro è stata invitata da Silvia Toffanin a Verissimo per parlare del figlio che aspettava dal compagno Lorenzo Amoruso e che ha perso a causa di un aborto spontaneo. Un dolore grande, grandissimo, che ha profondamente segnato la coppia, tra le più belle e seguite della penultima edizione di Temptation Island. Dopo aver superato indenni la prova sull’isola delle tentazioni Manila e Lorenzo, ex calciatore, sognavano di mettere su famiglia.

Questo il racconto drammatico di Manila Nazzaro a Verissimo:

“Il 17 novembre per un controllo abbiamo scoperto che il cuoricino del bambino che aspettavo non batteva, quindi inizialmente si è ipotizzato che ci volesse più tempo. Lorenzo ha capito subito che non c’era più niente da fare mentre io non volevo accertarlo, lo sentivo ancora dentro, avevo una certezza fisica. Poi, un ulteriore controllo ha certificato che la gravidanza si era interrotta a nove settimane”

L’ex Miss Italia ha confidato che la perdita di un figlio è un dolore profondo e silenzioso, che l’ha portata a sentirsi completamente svuotata. Manila ha ammesso che le è stato pure consigliato di non parlare pubblicamente di questa brutta esperienza per non incrementare il suo dolore. Ma la Nazzaro, come chiarito anche su Instagram, ha spifferato tutto sui social network e in televisione per cercare invece di superare questo momento con l’aiuto delle persone. Un aiuto che, in certi casi, può rivelarsi davvero prezioso.

Questo l’appello finale di Manila Nazzaro, 43 anni:

“Può succedere a tutte, non siamo sole. Non bisogna mai perdere il sorriso, l’arcobaleno arriva sempre”

Manila Nazzaro non ha chiarito se cercherà una nuova gravidanza in futuro. Oggi la soubrette è assai provata da quello che è accaduto: un aborto spontaneo è un’esperienza devastante per ogni donna che la vive. La Nazzaro è già mamma di due ragazzini – Nicolas e Francesco Pio – nati dal rapporto, concluso da tempo, con l’ex calciatore Francesco Cozza. Lorenzo Amoruso invece non è ancora padre ma da tempo sogna un erede con Manila che fin dal primo incontro ha considerato la donna della sua vita.

Nei mesi scorsi si era parlato anche di matrimonio tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso ma data l’emergenza Coronavirus non c’è stato tempo di iniziare i preparativi per un evento del genere. Per Manila si tratta del secondo matrimonio mentre Lorenzo non è mai stato sposato fino ad oggi. Intanto i due hanno iniziato a convivere qualche mese fa a Roma. Per amore Amoruso ha lasciato la natia Toscana per trasferirsi nella Capitale.