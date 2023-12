Terra Amara trame 11-16 dicembre 2023, Sevda in pericolo

Anticipazioni Terra Amara episodi dall’11 al 16 dicembre 2023

Cosa succede nelle prossime puntate di Terra Amara in onda in prima visione assoluta dall’11 al 16 dicembre 2023 su Canale 5? Riparte una nuova settimana di programmazione per la celebre telenovela turca in costume in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con nuovi episodi sulla rete ammiraglia Mediaset.

Dopo quanto assistito nel corso della settimana precedente, ci prepariamo adesso a raggiungere un definitivo colpo di scena nelle vicende tra Demir, Zuleyha e Umit, un triste triangolo amoroso destinato a finire davvero molto male. Cosa ne sarà, infatti, della dottoressa Umit dopo che Demir ha deciso di darle la caccia per interrompere la sua presunta gravidanza? Siamo sicuri, infatti, che Umit sia incinta per davvero? Per conoscere questa e le altre risposte sulle nuove sorprese in arrivo nella soap continua a leggere le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5 dall’11 al 16 dicembre 2023.

Terra Amara 11 dicembre 2023, Umit senza soldi

All’inizio della settimana di messa in onda di Terra Amara scopriamo che Demir è ancora sulle tracce di Umit. Quest’ultima, dopo lo scandalo delle foto, si ritrova adesso sospesa dalla Direzione sanitaria e senza più uno stipendio su cui contare. Per questo motivo, la donna tenta la fuga anche se, sciaguratamente, perde i soldi che sua madre Sevda le aveva procurato. Non sapendo così a chi altri chiedere aiuto, alla fine Umit è costretta a rivolgersi a Fikret. Intanto Saniye decide di licenziare Cumuli accusandolo di aver molestato Uzum.

Terra Amara 12 dicembre 2023, Fikret vuole adottare Kerem Ali

Dopo la tragica morte di Mujgan, Fekeli ha fatto domanda per adottare il piccolo Kerem Alì rimasto orfano. Inoltre, il ragazzo avvisa la zia Luftiye che il bimbo ha ancora due parenti in vita, la nonna e lo zio, che potrebbero forse chiedere di adottarlo prima di lui. Intanto cresce la paura di Umit convinta che Demir voglia ucciderla ovunque si trovi. Così la donna cerca l’aiuto di Fikret al quale, per muoverlo a compassione, confessa di essere incinta. Per questo Fikret alla fine decide di aiutarla nella fuga, ma proprio sul più bello un imprevisto blocca i loro piani.

Terra Amara 13 dicembre 2023, Kerem Alì molto malato

Più tardi, quasi come preannunciato in precedenza da Fikret, un avvocato giunge nella sua proprietà per potare via il piccolo Kerem Alì. L’uomo, tuttavia, è presto cacciato via dal quartiere. Ma le brutte notizie non sono ancora finite. Poco dopo, infatti, giunge Nazire con una trista notizia per Fekeli: il bambino sta male e deve immediatamente andare all’ospedale. La diagnosi è sconvolgente: Kerem Alì ha la meningite e sarà ricoverato in terapia intensiva.

Terra Amara 14 dicembre 2023, Umit rapita da Demir

Più tardi gli uomini di Demir riescono finalmente a rintracciare Umit e a portarla in un posto segreto dove nessuno potrà mai trovarla. Proprio lì, infatti, la donna subirà l’interruzione della gravidanza. Intanto Sevda cerca disperata l’aiuto di Zuleyha per mettere in salvo la figlia. Ma l’Altun non può che rifiutare di aiutarla. Poco dopo, tuttavia, ci pensa Betual a dare un indizio importante a Sevda per ritrovare sua figlia. Intanto le condizioni del povero Kerem Alì non fanno che peggiorare, portando i medici a un salvataggio d’emergenza. Sarà questa grande apprensione dimostrata intorno al piccolo che alla fine convincerà Coskun a lasciarlo alla sua seconda famiglia, ovvero a Fikret, Fekeli e Lutfiye.

Terra Amara 15 dicembre 2023, Demir ricattato da Sevda

Scopriamo che Zuleyha, una volta venuta a conoscenza dei piani di Demir, corre dal dott. Ihsan perché si fermi dal crudele piano di interrompere la gravidanza di Umit. Una volta però che Yaman lo scopre, ecco che l’uomo si infuria moltissimo scontrandosi contro il parere della moglie. Quest’ultima, infatti, lo esorta ad assumersi le sue responsabilità di padre. Poco dopo, tuttavia, un nuovo ricatto da parte di Sevda costringe Demir a cederle soldi e auto.

Terra Amara 16 dicembre 2023, che fine ha fatto Sevda?

Più tardi Demir si presenta in ritardo all’appuntamento con Sevda, spiegando che Saniye ha colpito Cumali erroneamente pensando fosse malintenzionato, scoprendo in realtà che si trattava del vero padre di Uzum. Tuttavia Demir arriva in tempo alla gendarmeria per fermare Sevda, prima che sia troppo tardi, e a riportarla dalla figlia. Nel frattempo, Umit rivela a Sevda di non essere incinta per davvero, e cerca di uccidere Demir, ma alla fina sua madre Sevda si frappone tra loro. Cumali torna sano e salvo alla tenuta, mentre Zuleyha decide di farlo restare. Kerem Alì supera la fase critica della malattia in ospedale.

Fekeli, per proteggere il bambino, decide di raggiungere l’avvocato di Mujgan e si dirige a Mersin con Cetin. Durante il viaggio, tuttavia, Fekeli investe accidentalmente un uomo, e Cetin si costituisce per assumersi la colpa. Zuleyha, colpita dalle competenze di Betul in diritto commerciale, le propone di unirsi all’azienda Yaman. Nel frattempo, la stessa Altun, poco dopo scopre del sangue sull’auto di Demir e sospetta che lui le stia nascondendo qualcosa.

Più tardi scopriamo che Demir seppellisce segretamente il corpo di Sevda, mentre Cetin viene arrestato per l’incidente causato da Fikret. Fekeli si rifiuta di accettare che sia Cetin a pagare le conseguenze. Nel frattempo Gulten è ansiosa per il mancato rientro del marito, così Lutfiye e Fekeli la raggiungono per informarle dell’accaduto. Più tardi il comandante dei gendarmi informa il procuratore che Sevda ha cercato di fare una dichiarazione in centrale, ma che poi Demir gliel’ha impedito. Che fine ha fatto adesso Sevda?