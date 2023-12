Terra Amara, Umit è davvero incinta o sta mentendo?

Terra Amara, Umit è davvero incinta?

Nelle prossime puntate di Terra Amara Umit confessa a Zuleyha di essere rimasta incinta di Demir, ma la dottoressa starà dicendo la verità o si tratta di una menzogna?

Questa la domanda dei fan della celebre soap opera turca in onda su Canale 5 dopo le sconvolgenti vicende viste nel corso della settimana di programmazione dal 4 al 9 dicembre 2023.

Tra le novità più scottanti non solo l’addio alla povera Mujgan, ma nel corso di queste puntate assistiamo anche a un’altra rivelazione sconvolgente: Umit è incinta.

Zuleyha non riesce a credere a quanto appena scoperto, ed è per questo che spiega alla donna, ex amante del marito, che non potrebbe mai esserci alcuna possibilità perché lei cresca il presunto bambino insieme a Demir. Al contrario, Zuleyha e Yaman le porteranno via il figlio facendolo crescere insieme agli altri due fratellini.

Si tratta certamente di una grave provocazione, ma nonostante ciò Umit non si lascia intimorire. La donna, infatti, ha in serbo nuovi diabolici piani per mettersi in mezzo al matrimonio di Zuleyha e Demir rovinandolo per sempre.

Terra Amara, Umit sta mentendo sulla gravidanza?

Stando a quanto emerge dalle anticipazioni turche, dopo aver riferito a Zuleyha della gravidanza, Umit è pronta ad avvisare anche il diretto interessato, Demir.

Per questo motivo, la donna pensa bene di presentarsi al ricevimento per la nuova fondazione creata a nome di Hunkar Yaman, il defunto padre di Demir, per comunicargli di persona del figlio in arrivo.

Yaman, incredulo, intima subito alla donna di interrompere al più presto la gravidanza, dato che non crescerà mai un figlio insieme a lei come una vera famiglia. Tuttavia Umit non sente ragioni, e spiega di essere pronta a portare avanti fino in fondo la gravidanza.

Ma siamo sicuri che si tratti di una notizia vera? Non sarebbe la prima volta, infatti, che Umit mentirebbe per riuscire a raggiungere i suoi obiettivi. Nonostante i dubbi, per non rischiare ulteriori complicazioni, Demir decide di correre subito ai ripari contattando un medico che blocchi la gravidanza della donna.

Per riuscirci, però, Demir deve prima rapire Umit e fare in modo che lei e il dottore complice restino da soli. Peccato, tuttavia, che Sevda capisca presto la situazione riuscendo a intervenire per tempo salvando la figlia. Proprio prima che il medico porti avanti la sua operazione che, in ogni caso, non avrebbe portato a nessun risultato. Umit, infatti, non è davvero incinta ma ha solo messo in piedi una messa in scena per continuare a rovinare la vita dell’uomo che prima l’ha amata, e poi rifiutata, spezzandole per sempre il cuore.