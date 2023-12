Terra Amara trame 4-9 dicembre 2023, addio a Mujgan

Anticipazioni Terra Amara episodi dal 4 al 9 dicembre 2023

Cosa succede nelle prossime puntate di Terra Amara in onda in prima visione assoluta dal 4 al 9 dicembre 2023 su Canale 5? Ricomincia per la celebre soap opera turca in costume una nuova settimana di programmazione prevista tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, sulla rete ammiraglia Mediaset.

Nel corso dei nuovi episodi assistiamo alla tragica scoperta da parte di Zuleyha del tradimento di Demir. Allo stesso tempo, però, un’altra struggente notizia si prepara ad abbattersi sugli abitanti della terra di Çukurova, di cosa si tratta? Per conoscere questa e le altre risposte sulle nuove sorprese in arrivo nella soap, continua a leggere le anticipazioni di Terra Amara in onda su Canale 5 dal 4 al 9 dicembre 2023.

Terra Amara 4 dicembre 2023, Zuleyha fugge coi figli

Nelle prossime puntate di Terra Amara assistiamo alla sconvolgente reazione di Zuleyha dopo la triste scoperta del tradimento di Demir. La reazione della donna, infatti, è estrema dato che decide di fuggire immediatamente dalla città insieme ai sue due figli. Destinazione: Cipro. Nel frattempo, Demir entra in panico e inizia a chiedere ai suoi collaboratori informazioni su dove possa trovarsi la moglie. Tra questi, però, c’è Gulten che non è disposta a collaborare, venendo infatti cacciata dalla villa. Ma nemmeno Sadi, d’accordo con Zuleyha, dirà la verità a Demir, mettendo quest’ultimo fuori strada.

Terra Amara 5 dicembre 2023, Mujgan è morta

Continuano le terribili notizie a Çukurova. Questa volta, infatti, la tragedia interessa proprio la povera Mujgan dichiarata morta nel disastro aereo che l’ha coinvolta. La notizia spezza il cuore di tutti, soprattutto quello di Fikret che adesso è inconsolabile. Più di ogni cosa, però, il ragazzo è tormentato dai sensi di colpa; perché non ha rinunciato prima alla vendetta sugli Yaman? Intanto un nuovo colpo di scena conferma l’ipotesi di Fusun. Sermin, infatti, trova il documento che prova che Sevda sia, in realtà, Fatma Odzen, madre di Ayla ovvero di Umit.

Terra Amara 6 dicembre 2023, Zuleyha ricattata

Ormai è passato qualche giorno da quando Zuleyha ha lasciato villa Yaman, eppure Demir è ancora convinto di poterla trovare costi quel che costi. Per questo, l’uomo decide di assumere un investigatore privato. Più tardi, Sevda è raggiunterà da un improvviso biglietto anonimo da parte di un testimone che dice di aver assistito all’uccisione di uno dei banditi che hanno assalito la villa giorni prima. In cambio del suo silenzio, il ricattatore chiede una grande somma di denaro a Sevda e Zuleyha, colei che ha ucciso l’uomo. A questo punto Sevda non può fare altro che mettersi al più presto in contatto con Zuleyha.

Terra Amara 7 dicembre 2023, Fikret si dispera

Ritroviamo Fikret ancora alle prese con il terribile dolore per la morte della sua amata Mujgan. Di lei non gli rimane altro che il piccolo Kerem Ali, figlio della donna amata che da questo momento in poi accudirà come fosse suo. Non a caso, Fikret deciderà di chiedere a Fekeli di adottare il bimbo per permettergli un futuro sicuro e tranquillo lontano dalla povertà. Continuano, intanto, i tentativi di Umit di riavvicinarsi a Demir, nonostante quest’ultimo l’abbia più volte allontana anche in modo aggressivo.

Terra Amara 1 dicembre 2023, Demir vuole uccidersi

Sconvolto dall’assenza di Zuleyha, e dal tormento costante di Umit, Demir decide di raggiungere la dottoressa con l’intento di ucciderla e poi togliersi la vita. Per fortuna, però, il ritorno improvviso di Zuleyha riesce a dissuaderlo dalle sue assurde intenzioni. Al contrario, sembrano che le cose tra marito e moglie tornino finalmente alla normalità. In realtà Zuleyha è tornata a casa per provare a risolvere l’intricata questione del ricattatore che ha denunciato lei e Sevda di omicidio. La polizia, tuttavia, non trova niente e alla fine rilascia le due donne. Ed ecco che, sul più bello, un nuovo personaggio giunge a Çukurova: Betul, figlia di Sermin.

Terra Amara 2 dicembre 2023, arriva Betul

Più tardi assistiamo all’incontro tra Sermin e sua figlia Betul. Le due si rivedono dopo tanto tempo e per questo sono entusiaste del loro incontro. La ragazza, inoltre, informa la madre di aver acquistato la villa proprio accanto alla loro.

Adesso che le due si sono ritrovate, Sermin racconta a Betul degli ultimi eventi della villa, tra cui il tradimento di Demir con Umit, la figlia di Sevda. A questo punto, incuriosita dalla donna, Betul decide di avvicinarsi proprio alla dottoressa per approfondirne la conoscenza. Il vero colpo di scena, tuttavia, arriva quando Umit rivela a Zuleyha di essere incinta di Demir. Come risponderà questa volta l’Altun alla nuova provocazione? La risposta nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5.