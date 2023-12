Terra Amara, Mujgan muore in un incidente aereo?

Attimi di panico in arrivo nelle prossime puntate di Terra Amara: Mujgan muore davvero in un incidente aereo? Questa la sconvolgente domanda che lascia col fiato sospeso i fan della celebre soap opera turca in costume in onda in prima visione su Canale 5.

Proprio nel corso della programmazione in prime time sulla rete, quella prevista domenica 3 novembre 2023, un imprevedibile colpo di scena scuote il mondo di Çukurova e non solo. Stando anche a quanto emerge dalle anticipazioni turche, un terribile destino sta per abbattersi sulle sorti della povera Mujgan.

Quest’ultima, dopo aver presentato le dimissioni per trasferirsi a Istanbul e iniziare lì una nuova vita insieme al figlio Kerem Ali, resta vittima di un tragico incidente. Nel dettaglio, si tratta proprio del tragico disastro aereo di cui apprendiamo alla fine del terzo e ultimo episodio in onda nella serata del 3 dicembre.

Proprio quando Fikret è pronto a chiedere a Fekeli e a zia Lutfiye la mano della sua amata Mujgan, ecco che succede il peggio. In quello stesso istante, infatti, dalla radio giunge una struggente notizia: l’aereo che si stava dirigendo a Istanbul si è schiantato, e non sembrano esserci superstiti.

Che fine fa Mujgan di Terra amara?

Che fine fa, quindi, Mujgan di Terra Amara? Dopo aver a lungo atteso di pianificare la sua nuova vita accanto all’uomo che amava, Fikret, la pediatra viene dichiarata ufficialmente morta in quell’incidente aereo.

La notizia della sua morte arriva come un fulmine a ciel sereno pronto a squarciare i cuori di tutti, soprattutto quello di Fikret. Quest’ultimo, rimasto da solo con il piccolo Kerem Ali, non può fare altro che continuare a prendersi cura del bambino. A motivarlo più di tutto sono i terribili sensi di colpa verso la donna scomparsa, colei che troppo tardi ha deciso di seguire per realizzare il loro sogno di famiglia unita.

Accecato infatti dai desideri di vendetta contro la famiglia Yaman, Fikret ha a lungo ritardato la sua decisione di ricominciare da capo proprio con Mujgan, ma adesso è tutto finito. Presto, tuttavia, sarà proprio questo grande dolore che lo attanaglia a fargli pian piano rinunciare una volta e per sempre alla sua vendetta contro Demir.

Nel dettaglio, Fikret deciderà di mettere la testa a posto continuando a prendersi cura del piccolo Kerm Ali, chiedendo a Fekeli di adottarlo per fargli ereditare tutti i suoi beni. Ma se da una parte Fikret rinuncia davvero alla sua vendetta, dall’altra per Demir è solo l’inizio della guerra. Alla fine i due si scontreranno per davvero? La risposta nelle prossime puntate di Terra Amara in onda in prima visione assoluta su Canale 5.