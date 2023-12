Anticipazioni Terra Amara stasera domenica 3 dicembre 2023

Anticipazioni Terra Amara stasera 3 dicembre 2023

Cosa succede nei prossimi episodi di Terra Amara in onda domenica 3 dicembre 2023 su Canale 5? La trama della soap turca prosegue con un nuovo appuntamento in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dalle 21:20 circa. Dopo quanto visto negli episodi in onda nel day-time della rete dal 27 novembre – 2 dicembre 2023, continua anche di domenica la messa in onda di nuove puntate.

La trama al centro dei tre episodi in arrivo coinvolge i protagonisti di questa storia con nuovi e inaspettati colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda Zuleyha. La donna, infatti, si prepara a dire addio a Çukurova e al marito Demir. Ma procediamo con ordine! Leggi di seguito le anticipazioni dettagliate degli episodi di Terra Amara in onda su Canale 5 domenica 3 dicembre 2023.

Terra Amara 3 dicembre 2023: Zuleyha lascia Çukurova

Con il primo dei tre episodi in onda dalle 21:20 ritroviamo Mujgan di fronte a un grosso problema morale. Dopo essere rimasta sconvolta dalla scoperta della relazione segreta tra Fikret e Umit, decide di rivelare a Zuleyha la verità sul tradimento di suo marito.

Quest’ultima, alla vista della foto che ritrae i due insieme, non si scompone fingendo di essere già a conoscenza di questo fatto, e per di più di aver persino perdonato il marito. In realtà, la notizia sconvolge e addolora moltissimo la donna.

Intanto continuano i problemi a villa Yaman. Tutti i suoi abitanti, infatti, si trovano in un continuo stato di agitazione. Soprattutto Sevda che è in pena per sua figlia Umit ancora ricoverata in ospedale. Intanto arriva a sorpresa una proposta di lavoro a Istanbul per Mujgan. La donna non ci pensa due volte che accetta volentieri di trasferirsi a Istanbul e lavorare in un nuovo ospedale.

Con lei partirà anche il figlioletto Kerem Ali. A proposito di cambiamenti, anche Zuleyha decide di lasciare una volta e per tutte Cukurova. Stravolta infatti dalla notizia del tradimento, la donna prende i suoi figli, vende le proprie azioni della tenuta per racimolare un po’ di solidi, e scappa via.

Riuscirà Demir a fermarla prima che sia troppo tardi? Per scoprirlo non ci rimane che continuare a seguire le puntate di Terra Amara in onda in prima visione assoluta su Canale 5.