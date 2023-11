Terra Amara: Umit si sveglia dal coma e accusa Demir

Terra Amara, chi ha ferito Umit?

Cosa succede nelle prossime puntate di Terra Amara quando Umit si sveglia dal coma? Questa la domanda dei fan della soap opera turca dopo l’inaspettato colpo di scena visto domenica 26 novembre 2023 su Canale 5.

Nel corso dell’episodio, infatti, abbiamo assistito a un duro scontro verbale tra Demir e Umit dopo la sconvolgente scoperta di quest’ultimo della relazione segreta tra lei e Fikret, il suo acerrimo nemico, avuta in Germania anni prima.

A questo punto Demir comprende di essere stato sempre e solo imbrogliato da quella donna che ha finto di amarlo. Sebbene la dottoressa lo scongiuri di ascoltarlo, dicendogli che lo ama davvero, Demir non vuole saperne più niente di lei e le volta le spalle.

Una volta rimasta sola, Umit è prima raggiunta da Mujgan, e in seguito da Fikret che la informa della sua partenza immediata. Stravolta dalla notizia, la rabbia di Umit raggiunge livelli esasperati, soprattutto quando insiste perché Fikret racconti la verità a Demir.

Ha inizio così una lunga discussione in cui la donna colpisce più volte Fikret alle braccia, fino a quando non perde l’equilibrio cadendo giù dalla scale, da sola. A questo punto Fikret si precipita ad aiutarla, ma la donna sembra essere svenuta.

Una volta trasportata in ospedale, si attende con ansia il suo risveglio. Intanto di Fikret si perdono le tracce proprio quando i sospetti dell’aggressione ricadono su di lui. Il vero colpo di scena, tuttavia, avviene al risveglio di Umit dal coma.

Terra Amara, cosa succede quando Umit si sveglia dal coma?

Dopo aver perso il controllo delle sue azioni, Umit non ha fatto altro che raccontare bugie e serbare rancore per il duro destino che le è capitato. Ed è per questo motivo che una volta risvegliatasi dal coma, alle domande del procuratore, Umit accusa Demir come il suo aggressore.

Sarà quindi proprio Yaman ad essere accusato dalla donna di averla aggredita gettandola giù dalle scale. Un’accusa, questa, che in pochissimo tempo determinerà l’incarcerazione di Demir di fronte lo sguardo disperato della povera moglie Zuleyha. Intanto la notizia raggiungerà anche Fikret, l’unico a conoscenza della verità sull’incidente di Umit.

La donna, infatti, è caduta da sola dalle scale proprio mentre strattonava il ragazzo per convincerlo a non partire. Raggiunto quindi da un forte senso di giustizia, Fikret decide di tornare indietro per raccontare la verità e far scagionare Demir da tutte le accuse. La vendetta di Umit, tuttavia, non si placherà nemmeno dopo questo colpo basso. Per sapere come andrà a finire non ci rimane che continuare a seguire gli episodi di Terra Amara in onda in prima visione assoluta su Canale 5.