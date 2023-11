Anticipazioni Terra Amara stasera domenica 26 novembre 2023

Anticipazioni Terra Amara stasera 26 novembre 2023

Cosa succede nei prossimi episodi di Terra Amara in onda domenica 26 novembre 2023 su Canale 5? Torna con un nuovo appuntamento in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset la programmazione in prime time di Terra Amara. Dopo quanti visto negli episodi in onda nel day-time della rete dal 20 al 25 novembre 2023, continua anche di domenica la messa in onda di nuove puntate.

La narrazione dei nuovi tre episodi in arrivo procede spedita verso sempre più inaspettati colpi di scena e sorprese pronte a sconvolgere la vita di ciascun personaggio di questa storia. Cosa ne sarà, ad esempio, del matrimonio di Demir ora che Zuleyha ha avuto un incidete che la ha fatto perdere il figlio?

Ma soprattutto, come andrà a finire la faida tra Fikret e Demir nelle prossime puntate? La risposta, in parte, è racchiusa nelle anticipazioni degli episodi di Terra Amara in onda in prima serata domenica 26 novembre 2023 in esclusiva su Canale 5.

Terra Amara 26 novembre 2023: Demir accusato di omicidio

Con il primo dei tre episodi di Terra Amara in onda dalle 21:20, assistiamo a un tentativo di tregua tra Fikret e Demir. Il primo, infatti, spinto da cattivi propositi, chiede a Zuleyha di organizzare un incontro con suo marito per fare finalmente la pace. In realtà, si tratta di un tranello messo in piedi da Umit e Fikret in persona.

A seguito dei recenti e complicati eventi, Mujgan trova opportuno chiedere a Fikret di dare una possibilità alla loro relazione, trasferendosi con lei in Germania. Intanto Demir, dopo essere stato prontamente informato da Fekeli della complicità di Umit e Fikret, fa di tutto per raggiungere la donna appena in tempo.

Ma è proprio in questo frangente che succede l’impensabile: Demir è accusato di tentato omicidio ai danni di Umit. La donna, infatti, si trova adesso ricoverata in ospedale in condizioni davvero critiche. Una volta venuta a conoscenza del tragico incidente, anche Sevda si precipita in ospedale per assistere alla figlia. Umit sopravviverà?