Terra Amara trame 20-25 novembre 2023, Zuleyha ha un incidente

Anticipazioni Terra Amara episodi 20-25 novembre 2023

Cosa succede nelle prossime puntate di Terra Amara in onda in prima visione assoluta dal 20-25 novembre 2023 su Canale 5? Al via a una nuova settimana di programmazione per la celebre soap opera turca in costume in onda tutti i giorni sulla rete ammiraglia Mediaset.

Nel corso delle puntate precedenti abbiamo assistito all’ingegnoso piano messo in piedi da Demir e Fekeli per incastrare Fikret. Dopo aver finto la propria morte, Fekeli ha infatti colto in flagrante il nipote già pronto a vendicare la sua finta morte. Ma cosa aspettarsi adesso nel corso dei nuovi episodi della soap? La risposta nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5 dal 20 al 25 novembre 2023.

Terra Amara 20 novembre 2023, Gaffur torna a casa

La settimana di Terra Amara si apre con il ritorno di Gaffur a villa Yaman. Dopo essere stato infatti allontanato da Demir e Zuleyha, i due coniugi decidono di riaverlo tra loro. Tuttavia, prima che l’uomo torni in pianta stabile alla tenuta, Gulten vorrebbe assicurarsi che anche Saniye sia d’accordo con questa decisione. Più tardi Fekeli e Demir decidono di passeggiare insieme davanti agli occhi sconvolti dei loro concittadini.

Terra Amara 21 novembre 2023, arriva una donna misteriosa

Più tardi un momento di gioia come le nozze tra Rasit e Fadik viene bruscamente interrotto dall’arrivo di una misteriosa donna che dice di essere la vera moglie di Rasit. Poco dopo, infatti, lo sposo iracondo è allontanato dallo stesso Demir.

Terra Amara 22 novembre 2023, Umit affronta Zuleyha

Stanca di dover convivere con la forte rabbia di essere stata scaricata da Demir, Umit decide di farla finita con le bugie raccontando tutta quanta la verità a Zuleyha. Ed ecco che, proprio sulla strada verso villa Yaman, le due donne si incontrano per davvero. Intanto Fikret è riaccolto nella dimora di Fekeli.

Terra Amara 23 novembre 2023, Zuleyha perde il bambino

Umit che si era imbattuta in Zuleyha, scopre che la ragazza è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale. Sconvolta dalla scoperta, Umit non ci pensa due volte e decide di portare la donna all’ospedale. Qui Zuleyha è operata d’urgenza. Purtroppo, però, a seguito del delicato intervento a cui è sottoposta, la donna perde il bambino che aspettava.

Terra Amara 24 novembre 2023, Fikret ritenuto innocente

Più tardi Fekeli decide di informare la zia di Fikret, Luftye, circa la relazione tra il nipote e Umit, confessandole tutte le sue preoccupazioni. Intanto, lo stesso Fikret è scagionato perché ritenuto estraneo all’incidente che è quasi costato la vita a Zuleyha.

Terra Amara 25 novembre 2023, Fekeli chiede perdono a Fikret

A seguito della scoperta che non è stato Fikret a causare l’incidente di Zuleyha, Fekeli decide di andare dal nipote e scusarsi con lui per averlo denunciato alla polizia. Stanco però dei suoi numerosi doppi giochi e inganni, Fikret non riesce più a perdonare l’uomo.

Intanto Sevda tenta di convincere Umit a dimenticare una volta e per tutte Demir. Eppure le parole della donna hanno solo l’effetto opposto. Ancora in collera per essere stata lasciata, Umit ricatta la madre dicendole di non volerla mai più vedere se non l’aiuterà a distruggere il matrimonio tra Demir e Zuleyha. Alla fine Sevda si sottoporrà al ricatto della figlia?