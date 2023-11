Terra Amara: Demir spara a Fekeli, lo uccide?

Terra Amara, Demir spara a Fekeli

Grande colpo di scena in arrivo nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5: Demir spara a Fekeli lasciandolo inerme davanti a tutta la città.

Questo è quanto emerge dalle anticipazioni della celebre soap turca in onda nel corso della settimana dal 13 al 19 novembre 2023. Ricordiamo, infatti, che dal 5 novembre la soap estende la messa in onda anche alla domenica sera a partire dalle 21:20 circa.

Ed è proprio nel corso degli episodi in onda nel prime time della rete che succede qualcosa di davvero inaspettato: Demir spara un colpo di pistola proprio contro Fekeli. Quest’ultimo, che da poco si era ripreso da un infarto, combatte ora tra la vita e la morte. Sopravviverà? E che ne sarà di Demir, verrà accusato di tentato omicidio? La risposta nelle prossime puntate della soap turca in onda su Canale 5.

Terra Amara, Fekeli muore o sopravvive?

Nelle prossime puntate di Terra Amara Fekeli muore o sopravvive? Questa la domanda dei fan che hanno scoperto le prossime anticipazioni in onda su Canale 5. Tuttavia c’è una buona notizia per loro. Fekeli, infatti, non morirà davvero, dato che quello di farsi colpire al cuore davanti a tutti è stato un ingegnoso piano messo in piedi proprio da lui e Demir. L’obiettivo?

Riuscire a incastrare il giovane Fikret che sembra ormai aver perso il controllo delle proprie azioni. Quest’ultimo, infatti, ha appena dato fuoco alla villa Yaman, portando Demir al limite della sua pazienza. Nasce in questo modo il piano di Demir e Fekeli di mettere in scena un litigio nel pieno centro di Cukurova.

Accusandolo di essere un codardo, Demir spara ben tre colpi al cuore di Fekeli che, poco dopo, cade inerme per terra in una pozza di sangue, o meglio in una pozza di vernice rossa. Ad assistere alla scena cruente è Umit in persona, alleata di Fikret, che correrà dal ragazzo per raccontargli della disgrazia appena accaduta.

Quest’ultimo, sconvolto dalla terribile notizia, corre subito a casa di Fekeli, trovandolo però vivo e vegeto. Soltanto a questo punto Fikret capirà di essere finito nella trappola del suo più acerrimo nemico. Come risponderà alla provocazione? Non ci resta che scoprirlo nel corso dei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5.