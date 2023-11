Terra Amara trame 13-18 novembre 2023, Sevda sotto shock

Anticipazioni Terra Amara episodi 13-18 novembre 2023

Cosa succede nelle prossime puntate di Terra Amara in onda in prima visione su Canale 5 dal 13-18 novembre 2023? Diamo il benvenuto a una nuova settimana di programmazione per la celebre soap opera turca in costume in onda sulla rete ammiraglia Mediaset.

Nel corso dei nuovi episodi assistiamo alle conseguenze della scoperta di Demir del piano di Fikret. È proprio quest’ultimo, infatti, il nemico che da tempo trama alle spalle del giovane Yaman, ovvero il misterioso fratellastro illegittimo giunto a Çukurova carico di rabbia e desiderio di vendetta. Tra i due è finalmente giunta la tanto attesa resa dei conti, eppure un nuovo imprevisto rimescola tutte le carte in tavola. Questo e molto altro nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5 dal 13 al 18 novembre 2023.

Terra Amara 13 novembre 2023, Zuleyha sospetta il tradimento

Nelle prossime puntate della soap Mujgan si accorge dei tormenti d’amore che affliggono l’amica e collega Umit per colpa di Demir Yaman. Per questo, la pediatra decide di aiutarla nascondendo un suo braccialetto nell’auto dell’uomo. Si tratta di un piano perfetto perché Zuleyha si accorga che il marito possa averla tradita con un’altra donna. Nonostante l’ingegnoso tentativo, alla fine Demir riesce a trovare la scusa perfetta per nascondere la verità alla moglie, che ovviamente ha trovato il braccialetto sull’auto.

Terra Amara 14 novembre 2023, Mujkan su tutte le furie

Dopo aver creduto alle parole del marito, il quale ha giustificato la presenza del braccialetto come la conseguenza di un innocuo passaggio dato a Umit, Zuleyha continua a non sospettare di niente. Mujgan, intanto, va su tutte le furie. Per tutta risposta, la pediatra se la prende molto con Zuleyha, rimproverandola di non essere capace di controllare i propri domestici. Intanto Gulten, stremata ormai dai comportamenti problematici del fratello, decide di sfogarsi con Fadik.

Terra Amara 15 novembre 2023, Demir chiude con Umit

Ritroviamo Demir che, nonostante abbia scampato il pericolo di essere scoperto dalla moglie, è ancora molto arrabbiato con Umit per l’incidente del braccialetto “dimenticato” sulla sua auto. Pronto a evitare che questo grosso rischio possa presentarsi ancora, Demir organizza un incontro con l’ex amante per chiarirle definitivamente che la loro storia d’amore è finita per sempre. Come la prenderà Umit?

Terra Amara 16 novembre 2023, Gaffur cacciato di casa

Continuano intanto i problemi per la povera Gulten. Per fortuna, però, Mujgan scopre che Gaffur ha occupato abusivamente la casa della sorella, la quale è adesso costretta a denunciare il fratello al Padrone. Poco dopo, infatti, Demir interviene di persona cacciando una volta e per tutte Gaffur dalla sua tenuta.

Terra Amara 17 novembre 2023, Gaffur allontanato da tutti

Ha inizio per Gaffur una vita da senzatetto. Costretto a lasciare la casa della sorella, adesso l’uomo vaga alla ricerca di una casa. Scopriamo così che Gaffur trova riparo in una baracca insieme agli altri braccianti. Tuttavia, una volta che Rasit scopre del suo arrivo, in poco tempo decide di cacciarlo anche da lì, costringendolo a una vita di stenti.

Terra Amara 18 novembre 2023, Sevda è la madre di Umit

Arriva un improvviso quanto inaspettato colpo di scena: Umit rivela a Sevda di essere sua figlia. Talmente tanto è lo shock per la notizia inaspettata, che la donna è colpita da un infarto seguito dal ricovero d’urgenza in ospedale. Poco dopo la sconvolgente scoperta raggiunge anche Zuleyha tramite Mujgan.

Ritroviamo quindi la povera Sevda in ospedale verso una lenta ripresa. Consapevole inoltre del rancore che Umit possa provare nei suoi confronti, Sevda prova subito a rassicurarla del fatto di non averla abbandonata. Umit crederà davvero alle sue parole? Ma soprattutto, Sevda sopravviverà dopo il malore? La risposta nelle prossime puntate della soap in onda in prima visione assoluta su Canale 5.