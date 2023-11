Terra Amara 6-11 novembre 2023: Demir scopre il piano di Fikret

Anticipazioni Terra Amara episodi 6-11 novembre 2023

Cosa succede nelle prossime puntate di Terra Amara in onda in prima visione assoluta dal 6-11 novembre 2023 su Canale 5? Al via una nuova settimana di programmazione per la celebre soap opera turca in costume ambientata nella lontana terra di Çukurova.

Proprio in questo luogo immerso nella provincia di Adana, in Turchia, sono tante le vicende che si intrecciano portando i protagonisti della storia di fronte a decisioni da prendere e a conseguenze da affrontare sempre più complicate.

Nel corso delle puntate precedenti, ad esempio, dopo aver vissuto momenti di forte tensioni durante la scomparsa di Zuleyha, Demir capisce ore quanto la moglie lo ami e sia legata a lui. Alla fine, quindi, riuscirà davvero a darle la delusione dicendole di avere un’amante?

E che ne sarà invece della vendetta di Fikret? Questo e molto altro nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5 dal 6 all’11 novembre 2023.

Terra Amara 6 novembre 2023, arriva Lutfiye in città

Nelle prossime puntate della soap turca la città di Adana si prepara a un improvviso e inaspettato arrivo, quello di Lutfiye, la zia di Fikret. La donna intraprende questo lungo viaggio perché convinta da Fekeli a tentare di dissuadere il nipote dal compiere fino in fondo la sua vendetta contro i nemici. La famiglia Yaman, infatti, ha già sofferto abbastanza negli ultimi tempi, e un ulteriore duro scontro non farebbe che avere conseguenze negative anche sul resto della città di Çukurova. Fikret, tuttavia, non ne vuole sapere, e alla fine si scontra persino con Mujgan.

Terra Amara 7 novembre 2023, Demir chiede perdono a Zuleyha

Intanto in villa Yaman Demir e Zuleyha trascorrono per la prima volta una convivenza pacifica e da coppia davvero innamorata. Il buon umore tra loro è talmente grande che Demir arriva persino a scusarsi con lei per averla costretta a sposarlo in passato. Adesso che le cose sono cambiate, è arrivato il momento di chiederle di nuovo la mano come si deve.

Terra Amara 8 novembre 2023, Fekeli prega Lutfiye di restare

Dopo aver accettato simbolicamente la romantica proposta di Demir, Zuleyha e il marito si godono la loro seconda luna di miele. Intanto Lutfiye, a seguito dei tentativi falliti nel provare a convincere il nipote a desistere dalla vendetta, è invitata da Fekeli a provarci ancora. Solo con la sua presenza in città, infatti, Fikret potrebbe riuscire pian piano a placare la sua grande ira nei confronti degli Yaman.

Terra Amara 9 novembre 2023, Fikret deluso da Umit

Grande colpo di scena più tardi quando Fikret si rende conto che Umit, la sua complice, in realtà si è davvero innamorata di Demir. Colei che doveva essere solo un tramite per permettere a Fikret di compiere la sua vendetta, alla fine è rimasta incastrata da ragione e sentimento. Intanto Demir e Zuleyha rientrano in città dopo la loro romantica vacanza di nozze. Così il giovane Yaman ne approfitta per andare al ristorante e incontrare Erkan e il suo amico Dursun per parlare di affari.

Terra Amara 10 novembre 2023, Demir picchiato a sangue

In seguito al suo appuntamento al ristorante con i due conoscenti, Demir rientra in casa ricoperto di sangue. Qualcosa nel loro incontro è andato male, e lo stesso Yaman spiega l’indomani alla preoccupata moglie Zuleyha di essere stato costretto a fare a botte. Durante la discussione con i due uomini, infatti, il vetraio Ramazon ha finito per insultare Sevda, la matrigna di Demir, mandando il ragazzo ai matti. Dopo aver ascoltato attentamente la storia, Zuleyha decide di reagire in maniera sconsiderata.

Terra Amara 11 novembre 2023, Demir scopre il legame con Fikret

Più tardi continuano i tentativi di dissuadere Fikret dal commettere un terribile errore: abbattersi sulla famiglia Yaman. Non essendoci riuscito Fekeli, né la zia Lutfiye, adesso ci prova Mujgan. Consapevole dall’amore che Fikret prova per lei, la donna si appella al suo buon senso chiedendogli di scegliere tra lei o la sete di vendetta. Intanto Zuelyha e Sannite, spinte da una caritatevole bontà, decidono di far visita ad alcuni braccianti delle baracche. Ed è a questo punto che Saniye confessa di aver cambiato opinione su Sevda.

Continua nel frattempo la storia d’amore segreta tra Demir e Umit. L’evidenza però di questo tradimento, spinge Sevda ad andare di nuovo a parlare con la dottoressa per costringerla a chiudere una volta e per tutte la relazione con Demir. Quest’ultimo, intanto, si prepara alla resa dei conti con Fikret.

Dopo infatti l’incontro con Esma a Istanbul, Demir si rende finalmente conto che il responsabile dei sabotaggi alla sua azienda altri non è che Fikret in persona. È proprio lui il nemico che sta sempre di più minando la reputazione della famiglia Yaman. Come deciderà di reagire Demir? Ma soprattutto, come prenderanno la notizia coloro che sono vicini a Fikret?