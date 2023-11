Terra Amara: perché Zuleyha non si trova, che fine ha fatto?

Terra Amara, perché Zuleyha non si trova?

Perché Zuleyha di Terra Amara non si trova da nessuna parte, che fine ha fatto la ragazza? Arrivano nuovi attimi di panico nelle puntate della celebre soap opera turca in onda dal 30 ottobre al 4 novembre 2023 in prima visione su Canale 5.

Proprio nel corso della settimana in cui la rete decide di estendere la programmazione degli episodi anche la domenica sera a partire dal 5 novembre 2023, la trama della soap giunge a una svolta davvero inaspettata: la scomparsa di Zuleyha.

Tutto accade così velocemente da non lasciare agli spettatori il tempo necessario per capire cosa stia effettivamente succedendo. Tutto quello che sappiamo è che le immagini che precedono la scomparsa della ragazza la vedono litigare aspramente con Fikret, colto in flagrante mentre si aggira nei pressi della azienda della famiglia Yaman.

Tuttavia, proprio mentre tra i due ha inizio un confronto animato, un misterioso ladro ruba l’automobile di Zuleyha. Rimasta all’improvviso da sola e bloccata in un luogo isolato, di Zuleyha si perdono le tracce. Che cosa le è successo? È stata davvero rapita come si crede in città?

Terra Amara, che fine ha fatto Zuleyha?

Che fine ha fatto davvero Zuleyha di Terra Amara? Trascorrono le ore, ma Zuleyha ancora non rientra in casa, finendo così per far preoccupare Sermin, Sevda e Saniye.

A complicare le cose, inoltre, è la scoperta di non riuscire a contattare Demir in nessun modo. Quest’ultimo, infatti, ha mentito su dove si trova realmente e per questo non è rintracciabile all’indirizzo che ha lasciato per contattarlo ad Ankara.

Sole e spaventate, le tre donne decidono di scendere in campo e denunciare la scomparsa di Zuleyha, mentre le teorie su cosa le possa essere successo diventano sempre più spaventose e inquietanti. Che la ragazza sia forse rimasta vittima dello spirito vendicativo di Fikret?

Ad avere questo presentimento è Fekeli che, informato prontamente dalle donne sulla scomparsa di Zuleyha, prima organizza delle squadre di soccorritori per la sua ricerca, e dopo inizia un duro confronto con il nipote per chiedergli spiegazioni.

Ed è a questo punto che Fikret ammette di aver avuto uno scontro con la donna poco prima che scomparisse nel nulla. Questo, tuttavia, non significa che sia stato lui a rapirla o a farle del male. Fikret, infatti, giura di aver perso il controllo solo per un momento ma di non averle fatto del male.

Nel frattempo Sevda riesce finalmente a mettersi in contatto con Demir, il quale si precipita subito a Cukurova una volta scoperta la tragedia che si abbatte sulla moglie. Di quest’ultima, intanto, continuano le ricerche invano.

Una svolta improvvisa si verifica soltanto dopo, quando Sermin ha come un’illuminazione che le fa intuire dove trovare la ragazza. Poco dopo, infatti, alcuni cani addestrati nella ricerca delle persone riescono finalmente a risalire all’esatto luogo in cui Zuleyha si trova.

Stando a quanto emerge dalle anticipazioni, per fortuna la giovane è fuori pericolo, ma è rimasta ferita alla gamba dopo essere inciampata per sbaglio in una trappola dentro il bosco. Un dettaglio, tuttavia, preoccupa tutti i presenti: Zuleyha ha perso la memoria e non ricorda come abbia fatto a finire nel bosco.

Allo stesso tempo, la giovane si ricorda però le sensazioni provate durante quella terribile notte dove ha avuto il timore di morire. Si ricorda di aver amato moltissimo suo marito, Demir.