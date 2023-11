Terra Amara trame 27 novembre – 3 dicembre 2023, Umit aggredita

Anticipazioni Terra Amara episodi dal 27 novembre al 3 dicembre 2023

Cosa aspettarsi dalle prossime puntate di Terra Amara in onda in prima visione assoluta dal 27 novembre – 3 dicembre 2023 su Canale 5? Al via una nuova settimana di programmazione per la celebre soap opera turca in costume in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, sulla rete ammiraglia Mediaset.

Nel corso dei nuovi episodi assistiamo al ricovero improvviso di Umit trovata in fin di vita nella sua abitazione. Ma chi l’ha aggredita? Ebbene la dottoressa accuserà Demir in persona, ma sarà stato davvero lui? Per conoscere questa e le altre risposte sui numerosi quesiti al centro della soap continua a leggere le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5 dal 27 novembre al 3 dicembre 2023.

Terra Amara 27 novembre 2023, Mujgan sospetta di Fikret

La settimana di Terra Amara si apre con la scoperta di Mujgan del tragico incidente di Umit. Nel dettaglio, in un momento in cui Fikret si allontana dall’albergo dove si vedono, la pediatra apprende dai giornali la notizia del tutto inaspettata che riguarda la sua amica. Non credendo ai suoi occhi, Mujgan decide di contattare Bahtiyar per una maggiore conferma sull’accaduto. Ma non è tutto, dato che secondo Fekeli il presunto aggressore è Fikret.

Terra Amara 28 novembre 2023, Umit accusa Demir

Ci ritroviamo in ospedale quando Umit comincia pian piano a riprendere coscienza dopo essere stata gettata giù dalle scale. Una volta sveglia, infatti, iniziano le domande del procuratore per scoprire l’identità di chi l’ha aggredita. A questo punto Umit punta il dito contro Demir Yaman in persona. Quest’ultimo, sotto lo sguardo disperato di Zuleyha, è subito messo in prigione.

Terra Amara 29 novembre 2023, Mujgan difende Demir

Dopo l’udienza in tribunale alla quale prendono parte anche Fekeli e Luftiye, i due si imbattono in Mujgan che li raggiunge in casa loro. La donna vuole spiegargli che secondo lei è impossibile che a spingere giù dalle scale Umit sia stato Demir. A questo punto Fekeli e Luftiye non sanno cosa pensare, dato che credono responsabile Fikret. Quest’ultimo, intanto, viene aggredito da due sconosciuti proprio dopo aver lasciato la città.

Terra Amara 30 novembre 2023, Sermin sospetta di Umit e Sevda

Più tardi Sermin decide di andare a trovare Demir in carcere perché sospettosa di uno strano legame che potrebbe unire Sevda e Umit. Sconvolto però dagli ultimi eventi, Demir finisce per cacciarla via senza rispondere alle sue domande.

Terra Amara 1 dicembre 2023, Fikret torna a Cukurova

Più tardi la notizia che Umit ha incastrato Demir raggiunge le orecchie di Fikret. Quest’ultimo, quindi, decide si tornare a Cukurova per confessare la verità: Demir non è colpevole. Nel frattempo si perdono le tracce di Lutfiye, andata alla ricerca del nipote.

Terra Amara 2 dicembre 2023, villa Yaman sotto attacco

Più tardi Fekeli e Cetin si mettono sulle tracce di Fikret che sembra essere scomparso nel nulla. Quest’ultimo, infatti, è riuscito a scappare dopo aver accredito Zuleyha che voleva fermarlo. La donna, ripresasi dal colpo ricevuto, comunica subito a Sevda di voler tornare a casa sua.

Ma nemmeno a villa Yaman Zuleyha può trovare pace. Alla tenuta, infatti, si presentano all’improvviso dei ladri pronti a saccheggiare la villa. Durante l’attacco, Zuleyha finisce per uccidere uno di questi uomini, nascondendo poi il suo corpo con la complicità delle altre donne.

Solo l’indomani è possibile riuscire a quantificare i danni fatti dai malviventi. Intanto un uomo misterioso si presenta alla tenuta per chiedere lavoro a Gaffur. Fikret, invece, inizialmente sospettato di aver organizzato il colpo, è presto rilasciato per mancanza di prove. Ad aspettarlo ci sono Lufiye e Fekeli, col quale il ragazzo può finalmente chiarirsi e riappacificarsi.