Teresanna Pugliese: ex di Monte si sbilancia su Walter Nudo in diretta

Teresanna Pugliese: l’ex di Monte si sbilancia su Walter Nudo durante la diretta del Grande Fratello Vip. Il messaggio

Il Grande Fratello Vip, come da tradizione, continua a essere chiacchierato e commentato. Non solo da parte degli addetti ai lavori e dei telespettatori, ma anche da parte di persone vicino al mondo dello spettacolo che non hanno preso parte allo show o non ne sono stati coinvolti direttamente. Tra queste c’è Teresanna Pugliese, fresca sposa ed ex fidanzata di Francesco Monte ai tempi in cui entrambi calcavano il salotto di Uomini e Donne. La napoletana, infatti, durante la diretta del reality di ieri, dal suo profilo Instagram, ha fatto campeggiare un messaggio di stima e ammirazione per quello che pare il suo concorrente ‘prediletto’: Walter Nudo (e non solo il suo, a onor del vero. L’attore resta il principale indiziato per la vittoria finale).

Teresanna: “Walter è bellezza, profondità… verità”

“La bellezza, la profondità, la compostezza e la verità di Walter Nudo… Adoro“, ha scritto Teresanna in un’Instagram Stories postata durante la diretta del GF Vip. Insomma, per chi tifa la bella napoletana è chiaro. Tra l’altro non è la prima volta che la Pugliese esprime la sua opinione sul reality e sui concorrenti. Solo pochi giorni prima infatti era stata invitata nel salotto di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso e, incalzata da Riccardo Signoretti, senza troppi giri di parole aveva fatto intendere di non dare fiducia alla relazione tra il suo ex Monte e Giulia Salemi. Inoltre, aveva smorzato le speranze di Francesca Cipriani, sostenendo che con Walter Nudo non ha alcuna possibilità di conquista.

Grande Fratello Vip: eliminati e finalisti

Ora il Grande Fratello Vip entra nella fase cruciale, quella conclusiva. Durante l’ultima puntata hanno raggiunto la finale Walter Nudo, Andrea Mainardi, Silvia Provvedi e Francesco Monte (qui il riassunto completo di quanto accaduto). Hanno invece abbandonato la Casa più spiata d’Italia Lory Del Santo e Giulia Salemi. Quest’ultima ha lasciato il reality non senza strascichi polemici (la madre Fariba ha avuto parole dure nei confronti della produzione).