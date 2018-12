Giulia Salemi, le prime parole dopo il GF Vip: mamma Fariba furiosa

Giulia Salemi torna sui social dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip: “Mi manca tanto Francesco”

Giulia Salemi è stata eliminata a un passo dalla finale dal Grande Fratello Vip. La modella è stata costretta a sfidare in un televoto flash Stefano Sala. La semifinale è stata proprio caratterizzata da una prima parte dedicata al provvedimento disciplinare per Giulia. Il programma, dopo numerose polemiche da parte del pubblico, ha deciso di punire la Salemi per un errore commesso dalla madre Fariba Tehrani. Le due hanno avuto, la scorsa settimana, la possibilità di incontrarsi in diretta. Proprio durante questo incontro, Fariba e Giulia hanno parlato in persiano. Per non farsi capire da nessuno, la Tehrani ha scelto di non parlare in italiano. Il suo scopo era quello di informare la figlia su ciò che stava accadendo fuori dalla Casa. Questo va contro il regolamento del reality. La Salemi ha perso la sfida al televoto con Stefano e ha dovuto abbandonare il gioco. Ora le tocca tornare alla vita di tutti i giorni, lontana da Francesco Monte. Proprio qualche ora fa, su Instagram l’ormai ex gieffina dichiara di sentire molto la mancanza dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Giulia Salemi: il ringraziamento per i fan e il messaggio per Francesco Monte

La Salemi, dopo l’eliminazione dal programma, ha scelto di leggere tutti i messaggi che in questi mesi le hanno inviato i suoi fan. Ora con un video su Instagram, ringrazia di cuore tutti coloro che l’hanno sostenuta e capita. “Esperienza pazzesca”, così definisce il suo percorso nella Casa più spiata d’Italia. “Mi manca tanto il mio Franci Franci, insonnia power senza di lui”, confessa Giulia. Dopo mesi, si ritrova a dormire senza Francesco e ovviamente non può non mancarle. La Salemi già ha iniziato il conto alla rovescia, in quanto tra sette giorni potrà riabbracciare Monte subito dopo la finale. Intanto, anche Fariba decide di condividere un messaggio su Instagram, dopo quanto accaduto alla figlia.

Giulia Salemi, parla mamma Fariba: “Nessuno mi aveva avvertita del regolamento”

Fariba condivide un video su Instagram, attraverso il quale decide di parlare dopo l’eliminazione della figlia. La Tehrani rivela che non era a conoscenza di questo regolamento. Fosse stata messa al corrente di queste regole, non avrebbe commesso un simile errore, afferma Fariba. La donna appare molto arrabbiata con il programma, tanto che dichiara che ormai da settimane girava la notizia secondo la quale gli autori avrebbero voluto presto eliminare Giulia. “Qua c’è qualcosa che non va, che non mi convince. Hanno rovinato il percorso pulito di mia figlia per il gioco”, conclude Fariba.