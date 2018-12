Giulia Salemi punita per la madre Fariba: la persiana in lacrime

Giulia Salemi, il GF Vip la punisce per un errore della mamma Fariba: la gieffina in lacrime

Giulia Salemi al Grande Fratello Vip, nel corso della semifinale, si ritrova nuovamente ad affrontare una nuova difficoltà a causa di un gesto della madre Fariba. Il programma, dopo varie polemiche da parte del pubblico, ha deciso di prendere una decisione contro la gieffina. Scendendo nel dettaglio, mamma e figlia hanno violato il regolamento. Durante la scorsa puntata, la Salemi ha avuto l’opportunità di incontrare Fariba, la quale in persiano le ha comunicato cosa sta accadendo attualmente fuori dalla Casa. Per regola, i concorrenti del reality non possono avere novità dall’esterno, soprattutto se riguardano i gusti del pubblico. Giulia è stata informata dalla madre che i fan di Francesco Monte la stavano attaccando duramente. Pertanto, Fariba ha consigliato la figlia a chiedere al ragazzo di fare un appello a tutti coloro che lo seguono, affinché la situazioni migliori. Non solo, la donna ha anche rivelato alla figlia che fuori pensano che lei sia una ubriacona. Tutto questo Fariba l’ha detto in persiano, così che non potesse essere compresa da nessun’altro. Non appena la Salemi viene informata, durante questa semifinale, che c’è un provvedimento disciplinare contro di lei finisce in lacrime. Giulia non riesce più a sopportare l’influenza della madre.

Giulia Salemi in lacrime al Grande Fratello Vip: il gesto della madre complica il suo percorso

La gieffina in lacrime ammette di non riuscire più a sopportare l’atteggiamento di Fariba. Giulia aveva chiesto alla madre di lasciarla libera di vivere questa esperienza da sola. Per lei non è un gioco, ma si tratta della sua vita. Alfonso Signorini, però, fa un rimprovero alla gieffina. L’opinionista è convinto del fatto che Giulia avrebbe potuto chiedere alla madre di stare zitta, mentre le raccontava quanto accadeva fuori. Nel corso di questa settimana, inoltre, la Salemi ha parlato nuovamente in persiano per fare un appello proprio a Fariba. La gieffina chiedeva alla mamma di fare un rito contro il malocchio. La giovane concorrente, in lacrime, ammette di essere dispiaciuta. Francesco prova anche a difenderla, affermando che Giulia non dovrebbe pagare lo sbaglio della madre. Monte è d’accordo con la produzione, ritenendo sbagliato il comportamento di Fariba, ma è anche sicuro che non sia stata la Salemi a sbagliare. Intanto, prima della puntata Fariba aveva già informato il pubblico di quanto sarebbe accaduto alla figlia, chiedendo appoggio e sostegno.

Giulia Salemi, provvedimento disciplinare: la persiana finisce al televoto flash

“Tua mamma, più che a leggere copioni, è più brava a dettarli. La busta nera l’avrei data a tua mamma, non a te”, afferma Signorini in diretta. Poco dopo, Salemi scopre di dover andare direttamente al televoto. I concorrenti del GF vivono in una condizione di volontario isolamento, secondo il regolamento. Quando incontrano una persona proveniente dall’esterno sanno che non possono chiedere determinate informazioni. Ilary, attraverso un comunicato, informa Giulia che c’è stata la rottura di un patto di fiducia con il programma e gli altri concorrenti.