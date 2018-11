Pomeriggio 5: cosa pensa Teresanna Pugliese di Francesco Monte e Giulia Salemi

Teresanna Pugliese boccia la storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Incalzata da Riccardo Signoretti a Pomeriggio 5, l’ex tronista di Uomini e Donne ha lanciato una frecciatina alla coppia del Grande Fratello Vip. A detta della napoletana, i due dureranno poco e la relazione si romperà prima dell’inizio del nuovo anno. “Da ex di Monte, secondo te Francesco e Giulia arriveranno a tagliare il panettone insieme?”, ha chiesto il direttore di Nuovo. Secca e pungente la replica di Tersanna, che con un grosso sorriso ha affermato: “Forse grazie allo spirito delle feste dureranno fino a Capodanno”. Non è la prima volta che la donna nutre delle perplessità sulle nuove relazioni di Monte: anche qualche mese fa Teresanna aveva criticato il legame nato tra Francesco e Paola Di Benedetto all’Isola dei Famosi.

Pomeriggio 5: perché Teresanna e Francesca Cipriani hanno litigato

Dopo la stoccata a Francesco Monte e Giulia Salemi, Teresanna Pugliese ha avuto qualcosa da ridire pure sul comportamento di Francesca Cipriani. Quest’ultima, com’è noto, è pazza di Walter Nudo e aspetta la sua uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip per conoscerlo meglio. Ma a detta di Teresanna sarebbe tutto inutile, come ribadito dalla diretta interessata a Pomeriggio 5: “Walter non è interessato a te, si è capito già da quell’incontro sulla panchina”. Parole che hanno ferito profondamente la Cipriani, stanca delle interferenze degli altri in questa faccenda. “Io faccio sul serio con Walter”, ha assicurato l’ex de La Pupa e il Secchione.

Teresanna Pugliese ha criticato pure la madre di Giulia Salemi

Nel corso dell’ospitata a Pomeriggio 5, Teresanna Pugliese ha rimproverato Fariba Therani, la madre di Giulia Salemi per la storia del rito magico. A detta della campana, la persiana avrebbe solo messo in imbarazzo la concorrente del Grande Fratello Vip.