Pomeriggio 5, Fariba sul rito per Monte e Giulia: “Me lo hanno chiesto gli autori”

La madre di Giulia Salemi a Pomeriggio 5: tutta la verità sul rito di Fariba

Fariba Therani è stata ospite di Pomeriggio 5 per dire la sua verità sul rito magico eseguito su Francesco Monte e la figlia Giulia Salemi a Casa Signorini. L’ex concorrente di Pechino Express ha chiarito che il tutto è nato come uno scherzo e che lei non è di certo una strega. Le parole pronunciate nel salotto del format web di Alfonso Signorini non erano altro che frasi di una preghiera. “Doveva essere uno scherzo e le persone intelligenti lo hanno capito”, ha assicurato la persiana a Barbara d’Urso. “Ho pregato per l’amore tra Giulia e Francesco“, ha chiarito la donna, che ha poi aggiunto che la richiesta è arrivata dagli autori del programma. Come potete vedere nel video più in basso Fariba ha espressamente dichiarato: “Io non ho portato nulla per il rito. Gli autori mi hanno chiesto di fare una cosa divertente. Non ho pensato alle conseguenze”.

Fariba Therani a Pomeriggio 5: “Non sono una strega”

“C’è tanta gente che scrive cose terribili su di me, ma io non penso di essere così importante ed andare a Casa Signorini e decidere. Sono basita che la gente abbia creduto a tutto questo”, ha sottolineato Fariba Therani. Che a Pomeriggio 5 è stata attaccata da Teresanna Pugliese. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha apprezzato il gesto dell’iraniana: “Non ha fatto fare una bella figura alla figlia Giulia Salemi”.