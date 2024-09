Temptation: Titty sotto accusa, ma Maika deve difendersi. Il caso

Scoppia una polemica intorno a Maika, l’ex tentatrice di Temptation Island che si è inserita tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella. La single ha preso parte all’edizione estiva del dating show condotto da Filippo Bisciglia, nel 2024. Con il suo caschetto biondo è riuscita a conquistare l’interesse di Lino, arrivando ad avviare con lui una frequentazione. Intanto, la storia di quest’ultimo con Alessia è giunta al capolinea. Anche con Maika, a Lino non è andata bene. I dissapori tra le due ragazze, però, continuano e un’affermazione su Instagram, fatta dall’ex tentatrice, scatena la furia anche dei fan di Titty Scialò.

Facendo il punto della situazione, ieri è andata in onda la prima puntata dell’edizione autunnale del reality show delle tentazioni. Il pubblico ha avuto modo di iniziare a vedere le nuove sette coppie mettersi in gioco in questa avventura. I risultati tra i dati degli ascolti televisivi segnano un’altra risposta positiva per il programma, ma non mancano le critiche. Mentre arriva una segnalazione sul finale di Federica e Alfonso, Titty viene criticata da molti telespettatori e accusata di voler imitare Alessia Pascarella.

L’accusa riguarda anche il fidanzato, Antonio Maietta, il quale per molti cercherebbe di avvicinarsi al personaggio di Lino, il quale parteciperà alla nuova edizione del Grande Fratello. Considerando che Giuliano continuerà il suo percorso televisivo, secondo dei telespettatori Antonio e Titty a Temptation Island starebbero cercando di farsi notare come hanno fatto lui e Alessia questa estate.

Ma mentre tantissimi fan del programma fanno notare che Titty starebbe imitando Alessia, Maika ha condiviso una battuta su Instagram. “Titty originalità però. Questa versione l’abbiamo già avuta”, ha scritto l’ex tentatrice su Instagram. Poco dopo è arrivata una frecciata da parte di Alessia, che a detta di molti sarebbe indirizzata proprio a Maika, visto che è come se l’avesse citata nel suo attacco a Titty: “E poi si risvegliano dall’oltretomba. Se parlo non esci per un anno da casa”.

L’ex tentatrice si è ritrovata di fronte anche ad attacchi da parte dei fan della Pascarella e di Titty. Per questo, sebbene abbia semplicemente dato un’opinione come tanti altri spettatori, è stata attaccata. “Ogni tanto mi ritrovo qui a dovermi difendere su cose assurde ma capisco che il ‘gioco’ ormai è questo e lo faccio senza problemi”, ha scritto Maika, iniziando il suo lungo messaggio.

L’ex tentatrice ci tiene a far notare di aver solo espresso un parere, che corrisponde a quello di tantissimi telespettatori. Detto ciò, precisa che con il suo commento ha difeso Alessia, visto che “Titty la sta palesemente copiando in frasi e atteggiamenti”. A questo punto, Maika ha sganciato un attacco contro la coppia composta da Antonio e Titty:

“Li ho conosciuti ieri come voi, non so chi siano, ma mi sembra evidente che da casa abbiano capito per bene cosa funzioni o meno in un programma del genere e su questo credo siamo tutti d’accordo no? Non sapete più a cosa attaccarvi..”

Maika ha concluso il suo messaggio consigliando a questi hater di rassegnarsi, in quanto dirà sempre ciò che pensa. E non è finita qui. L’ex tentatrice ha deciso di condividere le prove di ciò che ha appena scritto, segnalando vari commenti dei telespettatori che dicono ciò che lei ha scritto. “Ma vogliamo parlare di Titty che vuole imitare Alessia?”, questo è uno delle tante opinioni negative, in effetti, che circolano sul web in queste ore.

E ancora si legge: “Tutti d’accordo che Titty sta cercando di imitare Alessia in tutti i modi” e “Copia ma cambia qualcosa mi raccomando”. Probabilmente una volta concluso il suo percorso nel reality show, Titty potrà dare delle spiegazioni. Proprio come ha fatto Alessia Pascarella, anche lei ha chiesto subito il falò di confronto anticipato al suo fidanzato. Bisogna scoprire, con la seconda puntata di TI, se Antonio agirà come Lino e rifiuterà di incontrare la fidanzata.