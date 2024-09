Alfonso e Federica di Temptation: epilogo triste “svelato dai parenti”

Temptation Island ha riaperto i battenti martedì 10 settembre e tra le coppie in gioco una ha catturato l’attenzione più di tute le altre, quella formata dal gelosissimo Alfonso D’Apice e dalla giovanissima Federica Petagna. La love story dura da 8 anni. Quando iniziò, lei ne aveva solamente 12, lui 17. D’Apice è il classico ragazzo che tutto vuole controllare e che non tollera che la fidanzata abbia una vita oltre lo stringente legame sentimentale. Con le amiche non si esce, con vestitini corti manco a parlarne, solo ‘tu e io’. Ebbene, come finirà tale vicenda amorosa? Deianira Marzano, esperta di gossip attiva su Instagram, ha fatto delle rivelazioni al quanto interessanti sul presunto epilogo della storia.

Si parta col dire che nei giorni scorsi, quando i canali social del programma hanno presentato i due ragazzi, Alessandro Rosica, altro esperto di cronaca rosa seguitissimo sui social, aveva sostenuto che Alfonso aveva già chiesto in sposa la compagna tramite una proposta romantica. Da qui una serie di mugugni da parte dei fan del reality delle tentazioni: se sono pronti a sposarsi che ci vanno a fare a Temptation? Questo il ragionamento di molti. Il ‘viaggio nei sentimenti’, però, avrebbe scombinato non poco i piani dei due piccioncini.

Deianira Marzano ha assicurato che il percorso di Alfonso e Federica dovrebbe prendere una piega del tutto inaspettata. “Io già so”, ha chiosato, lasciando intendere di essere in possesso di informazioni private rivelatrici. E non è finita qui perché una fonte le ha assicurato che D’Apice e Petagna sono usciti separatamente de Temptation Island. Tale gola profonda ha sostenuto di avere la certezza di siffatta notizia in quanto ha parlato con i parenti della coppia.

Per farla breve, sembra che il reality delle tentazioni, piuttosto che unire i due piccioncini e spingerli verso le nozze, li abbia divisi. D’altra parte è uno scenario tutt’altro che impensabile, considerando che Federica da quando a 12 anni si è ritrovata in una relazione claustrofobica. E cosa accade solitamente in questi casi? Semplice, che appena si ha la possibilità di mettere il naso fuori dal proprio piccolo orticello si comprende quanto sia inebriante l’odore della libertà.