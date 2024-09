Temptation Island, Alfonso e Federica: brutta pagina di televisione

Una brutta, bruttissima pagina di televisione quella che è andata in onda nella prima puntata di Temptation Island. Già dal video di presentazione avevamo intuito che la relazione tra Alfonso e Federica fosse di un livello tossico tale da non dover mostrare, ma le cose sono pure peggio di quanto pensassimo. Siamo davanti all’ennesima storia di maschilismo abusivo e tossico, di relazioni disfunzionali che spesso finiscono nei peggiori nei modi come vediamo, troppo spesso, nei telegiornali. Qualora Temptation Island fosse recitato, bisognerebbe evitare di preparare questi copioni, e forse peggio, qualora non fosse recitato, dovrebbe essere impedito a questi comportamenti di finire nei nostri schermi.

Alfonso e Federica si fidanzano quando sono piccoli, lei aveva solo dodici anni. Da quel momento sono passati otto anni e ad oggi, Federica rivela di non avere amiche perché non ha mai potuto averne. A venti anni, Federica non ha amiche con cui parlare o uscire, anzi, non può proprio uscire di casa. L’unica persona con cui ha il permesso di uscire è sua mamma. Alfonso le vieta tutto, di avere amiche, di uscire, di andare in vacanza. In un racconto agghiacciante, Federica dice di non aver mai parlato con nessuno prima di ora, di non aver mai passato del tempo con qualcuno nella spiaggia a chiacchierare. Per tutta la vita ha interagito solo con Alfonso, si chiudeva in bagno per stare da sola e ora ha subito lo shock di poter parlare con qualcuno.

Alfonso e Federica: storie che non si dovrebbero mai vedere

I racconti terrificanti di Federica non finiscono qui. Alfonso si sarebbe fatto 250 km per controllare la stanza di albergo in cui lei dormiva quando ha fatto un fine settimana fuori, convinto che ci fosse qualcuno con lei. Stessa cosa accaduta durante una cena tra colleghe in un ristorante, con lui che con gps e app controllava ogni movimento della ragazza. Nel villaggio, Federica sta vivendo delle esperienze normali per la prima volta, sembra una bambina alla scoperta del mondo mentre balla e chiacchiera con le ragazze e i single. Dall’altra parte, Alfonso si innervosisce di continuo e cerca l’approvazione degli altri fidanzati che purtroppo, gliela danno. Lui nervoso, deve chiedere persino a Filippo di dargli del tempo di riprendersi dopo averla vista semplicemente parlare durante una serata con gli altri. Gli altri fidanzati lo giustificano, dicono che lei lo provoca, che lo fa ingelosire di proposito.

Una pagina di televisione che vorremmo non vedere mai. Comportamenti che non dovremmo mai mostrare, visto il periodo storico in cui viviamo. Con donne uccise ogni giorno dai compagni gelosi, le scene viste stasera a Temptation Island non sono assolutamente giustificabili. Anziché fare i provini e portarli in televisione, dovrebbero far partire codici rosso e interventi per aiutare le ragazze a uscire da queste relazioni abusive e malate. Nel 2024 non possibile vedere questi comportamenti, il web è insorto in protesta, peccato che sappiamo che tutto finirà sempre a tarallucci e vino e non ci saranno mai provvedimenti o interventi da parte della redazione. Non sappiamo come finirà la storia tra Alfonso e Federica, ma speriamo per lei che ritrovi la sua meritata libertà.