Ascolti tv: Balivo, Temptation, Matano, Forum… Batoste e chi vola

A causa dell’ennesimo disguido tecnico, i dati auditel di questi giorni sono usciti in ritardissimo. Ciò detto, è opportuno recuperarli in quanto lunedì 9 settembre diversi programmi televisivi di spicco hanno riaperto i battenti e l’attesa di vedere come se la sono cavata all’esordio non è stata poca. Curiosità anche per gli ascolti registrati dalla prima puntata della nuova edizione di Temptation Island in onda martedì 10 settembre. In questo articolo verranno prima analizzati i dati del 9 settembre, poi quelli del 10.

Ascolti tv 9 settembre 2024: esordio di Clerici, Daniele e Palombelli

Si parta dalla fascia mattutina e del mezzodì, dove hanno dato il via alla nuova stagione Unomattina di Massimiliano Osini e Daniela Ferolla, Storie Italiane di Eleonora Daniele, È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici e Forum di Barbara Palombelli (Mattino Cinque invece ha anticipato tutti di una settimana, tornando ad allietare il pubblico già dallo scorso due settembre).

Unomattina, con 1.006.000 spettatori e il 22.6%, ha avuto un ottimo esordio. Su Rai Uno dati più che buoni anche per Storie Italiane che nella prima parte ha avuto 765.000 spettatori (17.9%), mentre nella seconda ne ha raggiunti 1.018.000 spettatori (19.8%). Ok anche Mattino Cinque News: 803.000 spettatori (18.1%) nella prima parte e 739.000 utenti (17.4%) nella seconda parte.

Non male anche la prima puntata di È Sempre Mezzogiorno con 1.651.000 spettatori all’ascolto (17%). Su Canale5 Forum si conferma una garanzia: 1.344.000 utenti (18.9%).

Dati Auditel del pomeriggio: Balivo in apnea come nella scorsa stagione, Matano vola

La Volta Buona di Caterina Balivo (Rai 1) deludente. Si può dire che abbia ricominciato da dove aveva finito: 1.231.000 spettatori con il 10.5% nella prima parte e 1.258.000 utenti con il 13.1% nel seconda parte. Senza dubbio una batosta, anche perché c’è da dire che, francamente, il programma è un risotto e se non si fa qualcosa per aggiustarlo difficilmente migliorerà. Anzi il pericolo è che peggiori strada facendo. Tiepido anche Il Paradiso delle Signore con 1.234.000 spettatori (15.4%).

Sfavillante invece il ritorno in onda de La Vita in Diretta di Alberto Matano: 1.759.000 spettatori con il 21.4% di share. Myrta Merlino costretta, come per tutta la scorsa stagione, a mangiare polvere: Pomeriggio Cinque ha avuto 1.165.000 utenti (15.3%) nella prima parte e 1.122.000 spettatori (13.9%) nella seconda parte. Per il segmento saluti 1.143.000 persone (13%).

Esordio su Rai 2 per Milo Infante e Pierluigi Diaco. Benino entrambi: Ore 14 ha radunato 673.000 spettatori (6.2%), BellaMa’ 453.000 utenti (5.5%).

Ascolti prime time 9 settembre 2024: dominio della nazionale

Dominio di Rai 1 in prima serata: la partita di Nations League – Israele-Italia ha coinvolto 6.645.000 spettatori (33.9%). Su Canale 5, l’ennesima riproposizione de Il diavolo veste Prada se ‘è tutto sommato cavata: 2.085.000 utenti (12.4%). Non male su Rai2 Storie di Donne al Bivio con 837.000 spettatori (6.1%). Ok Italia1 con Greenland: 1.089.000 utenti (6.8%). Su Rai 3 Insider – Faccia a Faccia con il Crimine ha faticato: 746.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 bene Quarta Repubblica che ha informato 842.000 spettatori (6.6%). Benino su La7 In Viaggio con Barbero – Il Caso Matteotti: 868.000 spettatori (4.4%).

Ascolti prime time 10 settembre 2024: Temptation Island parte forte

Spostandosi sui dati del 10 settembre, buonissima partenza di Temptation Island che vince agevolmente la prima serata: 3.362.000 spettatori con uno share del 23.9%. Staccata la concorrenza di Rai 1 che con I Leoni di Sicilia ha totalizzato 2.548.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Rai2 il ritorno di The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno ha avuto 881.000 utenti pari al 5.4% (ci si aspettava qualcosa di più). Ok Italia1 con I mercenari 2 che hanno avuto 1.058.000 spettatori (5.8%). Male Rai 3: Maledetta primavera ha interessato 649.000 spettatori e (3.5%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca è partito forte: 1.058.000 spettatori (7.6%).

Altri dati da segnalare di martedì 10 settembre

Affari Tuoi di Stefano De Martino fa di nuovo il pieno di ascolti radunando 4.464.000 spettatori (22.7%). La Volta Buona, anche nel secondo giorno della nuova stagione, male: 1.161.000 spettatori (10.5%) nella prima parte e 1.135.000 utenti (12.7%) nella seconda parte. Ancora bene invece Alberto Matano. La Vita in Diretta è volato con 1.728.000 spettatori (21.8%).