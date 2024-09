La Volta Buona, Varrese show: quel ‘trash’ di cui il web ha bisogno

La puntata andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 de La Volta Buona è stata dominata da Massimiliano Varrese. L’attore, ospite da Caterina Balivo, ha regalato ai telespettatori un momento di vero e proprio show. Tra imitazioni, balletti improvvisati con la conduttrice e canzoni cantate live, l’intervista all’ex gieffino ha dimostrato come la leggerezza vinca sempre. Sul web, difatti, non si parla d’altro che della sua ospitata ed il video della coreografia con la conduttrice è già ovunque! Scopriamo meglio cosa ha fatto che ha conquistato tanto i telespettatori.

Massimiliano Varrese show!

La puntata andata in onda oggi, mercoledì 11 settembre, su Rai 1 de La Volta Buona verrà quasi sicuramente ricordata per l’intervista a Massimiliano Varrese. Dopo un inizio stagione che ha portato con sé qualche lamentela a causa degli argomenti trattati, in particolare relativa ai servizi su fatti di cronaca nera, finalmente i telespettatori hanno avuto quello che tanto chiedevano sul web: un po’ di leggerezza. A portare questa ventata d’aria fresca è stato l’attore ed ex protagonista del Grande Fratello Massimiliano Varrese. Quest’ultimo ha fatto un vero e proprio show, divertendo sia il pubblico in studio che quello da casa.

Che Massimiliano Varrese fosse un personaggio eclettico già si sapeva: è stato attore, ballerino, regista, cantante perfino… Uno dei suoi talenti maggiori, tuttavia, è quello di non prendersi troppo sul serio e soprattutto quello di conquistare il pubblico. Ospite questo pomeriggio a La Volta Buona, l’ex gieffino è entrato in studio improvvisando un balletto con la conduttrice Caterina Balivo che ha immediatamente divertito i presenti. Tuttavia non è finita qui!

Durante la sua ospitata, difatti, Massimiliano ha mostrato una grandissima ironia. Numerosi sono stati i siparietti divertenti e danzerecci. Ha perfino provato ad insegnare a Caterina la coreografia della sua canzone “Fai clap clap”, facendo ballare e cantare con sé tutto lo studio. Ha poi dimostrato qualità anche come imitatore, abbandonandosi ad una divertentissima imitazione di Fiorello che imitava a sua volta Franco Califano. Infine Varrese ha salutato lo studio cantando dal vivo il brano “Con il nastro rosa” di Lucio Battisti.

Sul web sono stati tanti gli utenti a commentare positivamente l’ospitata dell’ex gieffino a La Volta Buona, così come si può leggere di seguito: