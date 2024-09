La Volta Buona, pareri discordi tra Balivo e ospite: lei sbotta

Oggi pomeriggio, come di consueto, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata de La Volta Buona con Caterina Balivo. Uno degli argomenti trattati nel corso della trasmissione è stato quello relativo all’utilizzo degli smartphone da parte degli adolescenti. Proprio in merito a tale questione la conduttrice si è ritrovata ad avere un confronto abbastanza animato con uno degli ospiti in studio. A scatenare il dibattito sono stati alcuni pareri discordi tra i due. Scopriamo meglio che cosa è successo.

La puntata di oggi, mercoledì 11 settembre, de La Volta Buona andata in onda su Rai 1 questo pomeriggio è iniziata in modo abbastanza animato. L’argomento trattato nell’anteprima è stato quello dell’utilizzo eccessivo dei cellulari da parte dei giovani ed il conseguente divieto di utilizzarlo all’interno degli asili, delle scuole elementari e delle medie. Proprio in merito a tale regola la conduttrice Caterina Balivo ha avuto uno scontro verbale con uno degli ospiti in studio, il giornalista Massimiliano Lenzi.

Interrogato da Balivo in merito al divieto, l’ospite ha esposto il proprio parere a riguardo. In particolare ha sottolineato come al giorno d’oggi l’uso del cellulare sia nel costume della società e che i divieti prevedano poi delle sanzioni, sostenendo come queste non possano essere rivolte a minori. A quel punto la conduttrice ha espresso la sua idea, affermando che a pagare l’errore dei figli dovrebbero essere i genitori. Da qui ne è nato un dibattito dai toni leggermente più accesi. Lenzi ha difatti risposto che i genitori hanno già la difficoltà di essere tali.

La replica del giornalista ha fatto sbottare Caterina Balivo che, a quel punto, ha risposto dicendo che nessuno obbliga qualcuno a diventare genitore e che nel momento in cui si hanno dei figli bisogna assumersi anche delle responsabilità. Il confronto è continuato poi su toni più tranquilli ed entrambi si sono trovati d’accordo sul fatto che una buona soluzione alla problematica dell’eccessivo utilizzo degli smartphone da parte dei giovani potrebbe essere quella di un controllo tramite delle applicazioni apposite. La puntata è poi continuata con ulteriori interventi anche da parte di altri ospiti e con il collegamento con un esperto.